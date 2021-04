Mollema: “Tot op 500 meter van de streep zat ik vrij goed gepositioneerd”

Bauke Mollema was op de elfde plaats de beste Nederlander in de uitslag van de Waalse Pijl. Daarmee greep de Nederlander net naast zijn zesde top 10-klassering in de Ardense klassieker.

“Op de Muur moet je superdiep gaan. Het is echt een zware inspanning van zo’n drie minuten. Aan de voet zat ik in een vrij goede positie, tot op ongeveer 500 meter van de streep. In de twee bochten met nog 400 meter te gaan verloor ik wat plaatsen. De snelheid zakte wat en een aantal jongens kwam eroverheen. Toen ze de sprint echt begonnen, verloor ik het momentum en zat ik ingesloten. Toen was ik al te ver achteropgeraakt”, blikte Mollema terug.

“Het was mooi geweest om weer top tien te rijden”, ging de Nederlander verder. “Ik was dichtbij, maar de eerste vijf waren echt sterk en ik had ze niet kunnen volgen. Het was mooi geweest als ik een paar plekken hoger was geëindigd. Van de Amstel Gold Race ben ik goed hersteld en het gevoel was vrij goed. Ik voelde me eigenlijk de hele dag wel goed en verspeelde niet te veel energie. De andere jongens hielden me goed vooraan, dus dat was mooi.”

“Luik-Bastenaken-Luik is de zwaarste van deze drie Ardense klassiekers en hopelijk kan ik daar wat uitrichten”, aldus Mollema, die in LBL al tweemaal bij de beste tien eindigde.