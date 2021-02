Mollema deelt kopmanschap in Tour de la Provence met Ciccone

Trek-Segafredo heeft haar definitieve selectie voor de Tour de la Provence op papier. De Amerikaanse WorldTour-ploeg rekent op Bauke Mollema en Giulio Ciccone voor een goed klassement, Matteo Moschetti en Emils Liepins mogen hun plan trekken in de sprints.

“Het gevoel dat ik heb voor deze race is te vergelijken met het gevoel dat ik heb voor de grootste dagen”, zegt Ciccone. “Ik wil erg graag koersen en de problemen van vorig jaar achter me laten. Ik heb geen indicatie hoe competitief ik kan zijn, maar ik ben klaar om het seizoen te beginnen, misschien wel mijn belangrijkste seizoen ooit als prof.”

Mollema opende onlangs zijn seizoen al in de Ster van Bessèges. In koers had de Nederlandse klimmer weinig last meer van zijn linkerpols, die hij bij zijn val in de Tour brak. “Ik kan gewoon vanuit het zadel sprinten, dat is een goede graadmeter voor wielrenners”, zei hij. “Ik voel het af en toe als er kracht op komt te staan, maar in koers hoef ik de pols niet te ontlasten. Er zit nog een ijzeren plaatje met schroeven in mijn arm, die gaan er na het seizoen uit.”

Selectie Lotto Soudal voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Giulio Ciccone

Koen de Kort

Niklas Eg

Emils Liepins

Bauke Mollema

Matteo Moschetti

Kiel Reijnen