Bauke Mollema: “Zelfs in Bessèges wordt gekoerst alsof we in de Tour zitten”

Bauke Mollema keerde afgelopen week terug in koers, nadat hij de Tour de France na een val met meerdere breuken vroegtijdig moest verlaten. Voor de Nederlandse renner, die geen rol speelde in het klassement, was de Ster van Bessèges vooral een goede test voor zijn vormpeil.

“Ik moest wennen weer in het peloton te zijn. Iedereen is gemotiveerd bij zo’n openingskoers, iedereen is nerveus. Renners nemen risico’s waardoor er veel is gevallen”, liet Mollema na de etappewedstrijd aan Trouw weten. Volgens de renner van Trek-Segafredo, die de slottijdrit in de Ster van Bessèges als zestiende besloot, is het een trend van de laatste jaren, die is versterkt door de huidige omstandigheden in de wereld.

“Het peloton is echt veranderd, heb ik het idee”, gaat Mollema verder. “Zelfs hier wordt gekoerst alsof we in de Tour zitten. Op vijftig kilometer van de finish is het al lastig om op te schuiven naar voren. Elke renner wil zich laten zien aan de ploeg. Voorheen was er vooral een strijd om de eerste plek, nu wordt dat ook gedaan om plek tien. Kansloze sprinters laten zien door hun complete ploeg naar voren rijden.”

Linkerpols

In koers had de Nederlandse klimmer weinig last meer van zijn linkerpols, die hij bij zijn val in de Tour brak. “Ik kan gewoon vanuit het zadel sprinten, dat is een goede graadmeter voor wielrenners”, zei hij. “Ik voel het af en toe als er kracht op komt te staan, maar in koers hoef ik de pols niet te ontlasten. Er zit nog een ijzeren plaatje met schroeven in mij arm, die gaan er na het seizoen uit.”