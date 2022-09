Mohoric is duidelijk in discussie over Vuelta-crash: “Roglic week van zijn lijn af”

Het hield de gemoederen de voorbije dagen flink bezig: de valpartij van Primož Roglič in de slotweek van de Vuelta a España. De Sloveense klassementsrenner wees na zijn val met de vinger naar Fred Wright. Matej Mohorič, een ploeggenoot van Wright bij Bahrain Victorious, is echter duidelijk in gesprek met Velonews. “Roglič week van zijn lijn af.”

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Roglič kwam een kleine week geleden ten val in de laatste honderden meters van de zestiende etappe naar Tomares, waarna hij moest opgeven. Volgens Jumbo-Visma en Roglič was er maar één verantwoordelijke voor de crash. “De val is veroorzaakt door het gedrag van een andere renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist”, aldus de drievoudige Vuelta-winnaar.

Wright gaf aan teleurgesteld te zijn in de uitspraken van Roglič en zijn ploeg Bahrain Victorious reageerde nog wat scherper op het statement van Roglic en Jumbo-Visma. Ook Mohorič is duidelijk en kritisch op zijn landgenoot. “We weten dat Roglič vaak ten val komt, dit is niet de eerste keer. Hij week duidelijk van zijn lijn af. Hij keek niet over zijn schouder om te zien of er iemand was en wijkt vervolgens uit. Ik heb drie of vier verschillende video’s bekeken. Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen.”

“Roglič is meer bereid om te duwen”

“Ik vind het verder ook niet zo netjes om een dergelijk statement naar buiten te brengen richting Fred. Fred moet denk ik blij zijn dat, toen Roglič naast de hekken reed, hij al voor Primož zat. Anders hadden ze elkaar geraakt en waren ze allebei gevallen.”

Volgens Mohorič moet zijn landgenoot de hand vooral in eigen boezem steken. “Ik heb voor iedereen respect, maar sommige renners zijn nu eenmaal gretiger als het gaat om het duwen voor positiewinst. Ik denk dat als je aan de rest van het peloton vraagt, iedereen zal zeggen dat Primož meer bereid is om te duwen dan Fred.”