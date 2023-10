zondag 8 oktober 2023 om 16:01

Mohoric glundert na goud op WK Gravel: “Technische en steile finale paste perfect bij mij”

Matej Mohoric kon zijn geluk niet op na zijn overwinning op het WK Gravel in Veneto. De Sloveen was veruit de sterkste van een kopgroep van drie, die was weggereden uit een elitegroep. “Florian Vermeersch en Connor Swift waren ook erg sterk, maar ik heb mijn gewicht in mijn voordeel gebruikt”, vertelt Mohoric over zijn strijd met de nummers twee en drie.

“Ik voelde mij geweldig vandaag en het parcours was prachtig”, lachte Mohoric zijn tanden bloot. “Dit was een van mijn beste dagen op de fiets. Vroeger reed ik altijd op de mountainbike, maar door mijn vrienden ben ik uiteindelijk op de weg gaan koersen. Maar van het koersen op gravel heb ik echt genoten en ik ben blij dat het goed ging.”

“Ik heb altijd geloofd in de overwinning, zeker omdat ik elke schifting overleefde. Daardoor voelde ik dat ik de benen had”, aldus de Sloveense klassiekerspecialist. “Ik had de laatste 40 kilometer verkend. Dat was supertechnisch en met steile klimmen, dat paste perfect bij mij. Ik wist dat ik ervoor moest gaan en merkte al snel dat de rest aan het afzien was.”

In de finale gleed Mohoric nog even onderuit, maar het bleek een val zonder erg. “In de verkenning reed ik een iets andere lijn, maar gelukkig bleef ik rustig en raakte ik niet in paniek”, vertelt hij. “Het is een elitetitel in een discipline die een geweldige toekomst heeft. Dit wordt heel erg populair en daarom ben ik heel trots. Als het lukt, kom ik zeker terug naar het WK.”