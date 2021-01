Mitchelton-Scott gaat verder als Team BikeExchange

BikeExchange is de nieuwe hoofdsponsor van Mitchelton-Scott. Het online verkoopplatform voor fietsen en fietsaccessoires was in het verleden al hoofdsponsor van de opleidingsploeg, maar wordt nu titelsponsor van zowel de mannen- als vrouwenploeg. Beide partijen tekenden een overeenkomst voor een seizoen, zo meldt de formatie in een persbericht.

Dit bedrijf, dat in 2007 werd opgericht, is al sinds 2015 als partner betrokken bij de ploeg. was in het verleden al naamgevend partner van de aan de WorldTour-formatie gelieerde opleidingsploeg. Vlak voor de Tour de France, niet lang na het klappen van de beruchte deal met Manuela Fundación, werd het logo van BikeExchange toegevoegd aan het tenue. In 2021 doet de Australische marktplaats voor alles wat met fietsen te maken heeft er nog een schepje bij op door als hoofdsponsor te fungeren.

Dat BikeExchange dit seizoen naamgever is van het mannen- en vrouwenteam stemt de CEO van het bedrijf vrolijk. “We zijn altijd trots geweest op ons partnerschap met de ploeg. Het past goed bij ons als internationale bedrijf”, zegt Mark Watkin. “Ondanks dat 2020 een lastig jaar was heeft de ploeg uitstekende resultaten behaald. We kijken uit naar de successen van het team in 2021.”

Darach McQuaid, voorzitter van GreenEDGE Cycling, is eveneens in zijn nopjes met de deal. “Met BikeExchange als naamgevend partner gaan we ons tiende seizoen in. Dat doen we vol ambitie en hongerig naar succes.”

De tenues van de ploeg werden gepresenteerd door Teniel Campbell en Simon Yates. Het logo van de nieuwe hoofdsponsor komt er veelvuldig in terug. Ook Giordana, Jayco en Bianchi staan op het shirt, dat niet meer doet denken aan de outfit van afgelopen jaren. Op de grotendeels zwart-witte outfit zijn op diverse plekken celeste accenten aangebracht.

