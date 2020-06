Mitch Docker waarschuwt peloton: “Seizoen is nooit echt gestopt” maandag 8 juni 2020 om 15:57

EF Pro Cycling-renner Mitch Docker verwacht dat veel renners vermoeid raken als het seizoen dit najaar hervat wordt. Volgens de 33-jarige Australiër heeft het peloton nauwelijks de uit-knop kunnen vinden in deze koersloze periode vanwege het coronavirus. “Ook al heb ik niet altijd even hard getraind, het seizoen is nooit echt gestopt”, zegt hij tegen VeloNews.

“Het voelt alsof ik niet gestopt ben sinds het begin van dit seizoen. Normaal heb je nog kleine pauzes”, aldus Docker. “Ik heb toch elke dag drie of vier uur op Zwift gezeten, of ruim twintig uur in de week buiten getraind. Ik denk dat veel renners een motivatieprobleem gaan krijgen en gaan denken: ‘What the hell, wat is er mis?’ Nou, er komt nog een heel seizoen aan”, vertelt Docker.

‘Niet onderschatten voor hoeveel stress het zorgt’

De UCI heeft besloten dat in juli al gekoerst mag worden, mits de situatie rondom het coronavirus dat toestaat. Vanaf augustus komt de WorldTour weer op gang. “Iedereen zal denken dat het vuurwerk wordt, omdat niemand gekoerst heeft en iedereen nog fris is. Maar iedereen in het peloton heeft gewoon elke dag gefietst. We moeten niet onderschatten voor hoeveel stress deze situatie gaat zorgen”, waarschuwt Docker.

“Soms is het rijden van wedstrijden het makkelijke deel van het seizoen. Je gaat ergens heen, alles wordt voor je gedaan en alles wat je moet doen is koersen. Je merkt dat fysiek wel, maar dat is nog het ‘makkelijke’ deel”, somt hij op. “Nu heeft iedereen dat vanuit huis moeten doen. Ik denk dat onderschat wordt hoeveel energie dat kost en hoeveel stress dat oplevert op ons wielrenners.”