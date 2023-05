Bredewold grijpt leiding in Thüringen: “In de finale voelde het alsof ik doodging”

Mischa Bredewold heeft in de Thüringen Ladies Tour de vijfde overwinning in haar carrière geboekt. De 22-jarige renster van SD Worx won solo in Gera en mag daardoor ook de leiderstrui aantrekken in de Duitse rittenkoers. “In de finale voelde het alsof ik doodging, het was echt heel zwaar”, zegt ze met een lach na afloop.

“Maar ik voelde mij heel goed. Ik had na mijn aanval meteen een gat en dacht dat het mogelijk was om het te halen. En dat is gelukt”, lacht de renster uit Hoogland, die dinsdag ook al de ploegentijdrit op de openingsdag won met SD Worx en dus nu aan de leiding gaat in het algemeen klassement.

SD Worx is de grote slokop in het vrouwenwielrennen en volgens Bredewold is de honger nog niet gestild. “We willen ook het eindklassement winnen met de ploeg. Met wie, dat maakt niet uit. De trui is nu in onze handen en die gaan we proberen te behouden. Daar ga ik alles aan proberen te doen”, stelt ze.

Vorig jaar, toen Bredewold nog koerste voor Parkhotel Valkenburg, was ze in de openingsrit van de Thüringen Ladies Tour heel dicht bij de ritzege. Haar aanval strandde destijds in het zicht van de haven. “Dat zat zeker nog wel in mijn hoofd”, erkent Bredewold. “Vorig jaar was de etappe tien meter te lang, dat maakt het extra mooi om het nu zo af te kunnen ronden.”

