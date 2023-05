Mischa Bredewold soleert naar ritzege en leiderstrui in Thüringen Ladies Tour

Mischa Bredewold heeft op de tweede dag van de Thüringen Ladies Tour een dubbelslag geslagen. De 22-jarige Nederlandse renster van SD Worx kwam na een heuvelrit van ruim 153 kilometer solo over de streep in de straten van Gera. Bredewold ontsnapte tien kilometer voor de finish uit een kopgroep van vier. Achter haar zorgden Barbara Guarischi en Lorena Wiebes voor een 1-2-3 voor SD Worx.

Na de winst van SD Worx in de ploegentijdrit van dinsdag mocht Lotte Kopecky in de leiderstrui van start gaan in de tweede etappe, met start en finish in Gera. Op het programma stond een rit met bijna 2.000 hoogtemeters, met op 30 kilometer van de finish nog de Otticha (2 km aan 5,1%) als scherprechter.

Opvallend was dat Mischa Bredewold, als nummer twee in het klassement, zich enkele keren in het offensief toonde. De renster van SD Worx kreeg niet de ruimte. Quinty Schoens (Parkhotel Valkenburg) en Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) kregen dat wel. De Nederlandse bleek te sterk voor de Italiaanse, waardoor Schoens ruim 50 kilometer voor de finish solo overbleef aan kop.

Mischa Bredewold sluit aan bij Quinty Schoens

Schoens pakte meer dan twee minuten voorsprong en liep zelfs uit naar drie minuten. Op de Otticha maakte SD Worx de koers hard en plaatste Bredewold een nieuwe demarrage. Zij kreeg Alena Ivanchenko (UAE Team ADQ) en Katharina Fox (Maxx-Solar Rose) mee. De drie sloten 17 kilometer van de finish aan bij Schoens.

Het peloton, aangevoerd door AG Insurance-Soudal Quick-Step en Canyon-SRAM, volgde toen op een kleine minuut. Het gat werd langzaam gedicht, maar het was Bredewold die het laatste heuveltje op 10 kilometer van de meet gebruikte om weg te rijden van haar medevluchters.

1-2-3 voor SD Worx

De Hooglandse sloeg meteen een gat en dook met een kleine 20 seconden voorsprong de afdaling in richting Gera. Daarin liep Bredewold uit naar 25 seconden, waardoor ze een knappe solozege boekte en de leiderstrui overnam van haar ploeggenote Kopecky. Twee andere SD Worx-ploeggenotes maakten het feest compleet: Barbara Guarischi werd achter Bredewold tweede en Wiebes eindigde als derde.