Alexandra Manly wint openingsetappe Thüringen Ladies Tour

Alexandra Manly heeft de eerste etappe van de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour op haar naam geschreven. In Hof won de Australische baan- en wegwielrenster van BikeExchange-Jayco de sprint van een groot peloton, dat pas in de laatste honderd meter aanvalster Mischa Bredewold had bijgehaald.

De Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour begon met een 93,8 kilometer lange etappe rond Hof met onderweg een klim van de eerste categorie en een van de tweede. De rit kwam aan op een lokale ronde rond de start- en aankomstplaats. Op de eerste passage van de finish, op bijna tien kilometer van de streep, viel Mischa Bredewold aan en de 21-jarige Nederlandse pakte een mooi gat op de rest.

De renster van Parkhotel Valkenburg bleef de pedalen goed ronddraaien en even leek het erop dat ze het ging halen tot aan de finish. In de laatste honderd meter kwam het sprookje toch voortijdig tot een einde. Het peloton haalde haar bij en uiteindelijk beschikte Alexandra Manly over het beste eindschot. Femke Markus werd tweede, Silvia Zanardi derde. Voor Bredewold was nog de vierde positie weggelegd.