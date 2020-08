Mis niets van de Tour de France 2020 op WielerFlits vrijdag 28 augustus 2020 om 16:00

De Tour de France gaat van start! Na maanden vol onzekerheid gaat het toch gebeuren. In Nice start de 107e editie van de Tour de France. Krijgen we de verwachte tweestrijd tussen Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers te zien of krijgt de wedstrijd een onverwachte wending?

De redactie van WielerFlits gaat er opnieuw voor zorgen dat jij niets hoeft te missen van het spektakel in Frankrijk.

Dagelijkse voorbeschouwingen

De Tour de France op WielerFlits begint met uitgebreide voorbeschouwingen op het parcours en de leiderstruien. Tijdens de Tour publiceren we iedere dag om 19.00 uur een voorbeschouwing op de etappe van de volgende dag, natuurlijk voorzien van onze welbekende sterverdeling met de favorieten voor de ritzege.

WielerFlits’ Tourpooltips





Kan je nog wat hulp gebruiken bij het invullen van een van de vele Tourpooltjes? Check dan deze video. In onze videoserie WielerFlits’ Tourpooltips geeft Youri IJnsen tien namen die je wellicht punten kunnen opleveren om je vrienden, collega’s en familieleden te verslaan.

Liveblog

Wie de etappe niet rechtstreeks op televisie kan zien, kan terecht in ons liveblog. Alle 21 etappes worden fase per fase beschreven en aangevuld met het beste van wat op social media verschijnt. In de livechat is ruimte om met elkaar de etappe te bespreken en in discussie te gaan.

Analyses en opinies

Tijdens deze Tour debuteren we ook met opinies. Onze nieuwe WielerFlits-collega Raymond Kerckhoffs zal in zijn analyses het bredere perspectief schetsen van bepaalde koersontwikkelingen. Daarnaast zal oud-ploegleider Johan Bruyneel een aantal keer zijn opinie geven over de gevoerde ploegstrategieën en koerstactieken van de topteams.

Rubrieken

Wie de etappe niet heeft kunnen volgen, of voor wie alles nog een keer tot zich wil nemen, hebben we een aantal vaste overzichtsrubrieken en het wedstrijdverslag.

WielerFlits App



Het laatste nieuws uit de Tour de France is ook te lezen in de WielerFlits App.

Met de nieuwsapp kan je onder meer:

Reageren op nieuwsberichten

De laatste koersontwikkelingen volgen via ons liveblog

Alle berichten van de afgelopen dagen teruglezen

Swipen tussen de berichten

De WielerFlits app is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android telefoons.

Download hier de App voor iPhone

Download hier de App voor Android

Social media

Op social media zijn we overal te vinden waar jij ook bent. Zorg dat je WielerFlits volgt voor zowel updates op Instagram Stories, de mooiste foto’s uit Frankrijk op onze tijdlijnen tot de overzichtelijke nieuwsstroom op Twitter.

WielerFlits is aanwezig op Twitter, Facebook en Instagram. Abonneer daarnaast op YouTube om geen video te missen.