Milan Menten groeit samen met Lotto Dstny: “Als Merlier start, ben je tevreden met podium”

Interview

Milan Menten heeft een duidelijke evolutie doorgemaakt deze winter. De 26-jarige renner van Lotto Dstny is een winnaar geworden en toont zich steeds in de Belgische eendagskoersen. Dat bewees Menten nog eens door derde te worden in Nokere Koerse. “Om te winnen, heb ik een lastigere koers en aankomst nodig.”

Lotto Dstny maakte woensdag de hele dag koers. Dat deden ze al op de Wolvenberg in de beginfase, maar zeker ook in de lokale rondjes. “Dat was het plan. We wilden vermoeidheid creëren bij de sprinters. De wind stond wel slecht in de lokale rondjes, dus dat maakte het moeilijk. Daardoor werd het een best makkelijke koers tot de laatste ronde”, vertelde Menten aan WielerFlits.

Chaos creëren

Toch slaagden ze erin bij Lotto Dstny om het een en het ander op poten te zetten. “We konden met meerdere jongens aanvallen. Dat was met een doel in het achterhoofd: chaos creëren. Op die manier moesten Soudal Quick-Step en Team DSM vroeg renners opofferen.” Het zorgde ervoor dat in de absolute finale er geen sprake was van controle in het peloton. Dat was zeker niet het geval bij het ingaan van de laatste kilometer. “Ik zat daar zelfs op kop. Ik was aan het afstoppen voor Florian Vermeersch, die was weggereden.”

“Daarna kwam Bert Van Lerberghe opeens met Tim Merlier in zijn wiel. Ze kwamen met flink wat snelheid, maar ik kon nog net aanhaken. In de sprint zelf waren de twee jongens voor mij, Merlier en Edward Theuns, gewoon sneller. Ik moet content zijn met de derde plaats.”

Nieuwe overwinning? “Dan heb ik een lastigere aankomst nodig”

Voor Menten is het al de vijfde top-10 in 2023. Eind februari verraste hij nog door plots te winnen in Le Samyn. De wielerliefhebbers wisten al dat Menten beschikt over snelle benen, maar het effectief afmaken in een koers als Le Samyn, had niemand verwacht. “Ik ben echt goed begonnen aan het seizoen. Het geeft niet alleen vertrouwen aan mezelf, maar ook aan de ploeg.”

De Limburger is meer dan in orde, maar wat heeft hij dan nog nodig om te winnen tegen mannen als Merlier? “Een lastigere aankomst en niet eentje op kasseien. Mijn gewicht is echt in het nadeel dan. Voor mij moet de koers ook nog een pak lastiger zijn. Dat in combinatie met een aankomst als in de Ronde van Limburg, is perfect voor mij.”

“Een lastige koers zorgt er vaak ook voor dat er geen treintjes meer zijn op het einde”, legt Menten uit. “Zo’n situatie is ideaal. Die situatie kunnen we met Lotto Dstny zelf creëren. In Nokere Koerse lukte dat goed, Trek-Segafredo moest hun lead-out bijvoorbeeld al opofferen op drie kilometer van de streep.”

Dynamiek bij Lotto Dstny

Tot slot looft Menten ook de nieuwe wind bij Lotto Dstny. “De sfeer in de groep is heel goed, zeker met de klassieke renners hangen we goed aan elkaar. We gaan voor elkaar door het vuur, dat maakt het verschil. Ook onze manier van koersen vind ik mooi en past bij mij. Ik kijk uit naar de rest van het seizoen.” Donderdag komt Menten in actie in de GP Denain. Vervolgens slaat hij de Bredene Koksijde Classic over, omdat hij maandag van start zal gaan in de Ronde van Catalonië.

