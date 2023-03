Edward Theuns en Milan Menten buigen hoofd tegen Merlier: “Blij dat ik in de buurt kon komen”

Er was niets te doen aan Tim Merlier in Nokere Koerse, dat zagen ook Edward Theuns en Milan Menten. De twee Belgische snelle mannen kwamen op de Nokereberg enigszins in de buurt van de Belgische kampioen, maar winnen zat er nooit in. “Merlier was gewoon sneller”, vertelde Menten.

Na een chaotische koers werd er op de kasseien van de Nokereberg dan toch gesprint voor de zege. Sprinttreintjes kwamen er amper aan te pas, maar dat deerde Merlier niet. De renner van Soudal Quick-Step ging van ver aan en hield knap stand. “Ik wist dat het moeilijk ging zijn om Tim te kloppen”, aldus Trek-Segafredo-renner Theuns na afloop. “Ik stond een tandje te groot in de sprint. Schakelen op kasseien is niet makkelijk, dus dat zat er niet in.”

“Tim heeft een geweldige machtssprint, het is zeer moeilijk om nog over hem te raken. Ik was natuurlijk aan het hopen dat hij stilviel, maar tweede worden was het hoogst haalbare. Ik ben blij dat ik in de buurt kon komen en dat ik de ploeg kon belonen met een tweede plaats.”

Lees meer: Tim Merlier wint Nokere Koerse voor de tweede keer op rij

Milan Menten: “Ze waren gewoon sneller”

De andere man op het podium was Milan Menten van Lotto Dstny. Enkele weken geleden won de Vlaming nog verrassend Le Samyn, en nu sprint hij zichzelf weer in de kijker. “Ik ben goed aan het seizoen beginnen, dat geeft veel vertrouwen. Vandaag reden we als ploeg ook de perfecte koers.”

“Het plan was om de wedstrijd hard te maken zodat de rappe jongens op de limiet zaten”, legt Menten uit. Dat plan was onder meer een aanval van Florian Vermeersch, die strandde in de laatste kilometer. Dan was het de beurt aan Menten. “Uiteindelijk moet ik content zijn met de derde plaats, de eerste twee renners waren sneller.”