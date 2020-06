Milaan-San Remo tóch op 8 augustus, Ronde van Lombardije op feestdag donderdag 11 juni 2020 om 22:35

De discussie rondom de nieuwe data voor Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije lijkt ten einde. Bondsvoorzitter Renato Di Rocco bevestigt tegenover Il Messaggero dat Milaan-San Remo tóch op zaterdag 8 augustus verreden wordt, met de Ronde van Lombardije een week later op 15 augustus. Die data gaat organisator RCS aan de UCI voorleggen.

“Milaan-San Remo op 8 augustus en de Ronde van Lombardije op 15 augustus is een uitstekend compromis”, zegt Di Rocco. “Ook al zou het leuk zijn geweest om veel vakantiegangers langs de Rivièra (de kust bi San Remo, red.) te zien bij de koers. In een moeilijke periode als deze moeten we op de beste manier beginnen, want het gaat erom dat de grote wedstrijden gereden worden.”

Voorstel na voorstel

De nieuwe planning van de Italiaanse monumenten was een aardige soap aan het worden. In eerste instantie was Milaan-San Remo gepland voor 8 augustus en Lombardije als seizoenssluiter op 31 oktober. Daar wilde organisator RCS toch nog verandering in aanbrengen. Zaterdag 22 augustus werd genoemd voor Milaan-San Remo, maar dat kan niet omdat de UCI in dat weekend de nationale kampioenschappen heeft ingepland.

De laatste dagen leek ‘La Primavera’ op zaterdag 15 augustus ingepland te worden, maar daar hebben lokale bestuurders van San Remo en omstreken een stokje voor gestoken. Die dag is namelijk Ferragosto, een nationale feestdag in Italië waarop iedereen vrij is en vakantie viert. De burgemeester van San Remo sprak zich fel uit tegen dat voorstel.

Lombardije botst met Dauphiné

En dus neemt RCS genoegen met Milaan-San Remo op 8 augustus. De Ronde van Lombardije wordt vervroegd, van 31 oktober naar 15 augustus. De heuvelklassieker botst dan wel met het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus). Het weekend daarna zal gebruikt worden voor het Italiaans kampioenschap op de weg. Wielerunie UCI zal – naar alle waarschijnlijkheid – vrijdag de nieuwe versie van de najaarskalender presenteren.

WorldTour-kalender – Augustus 2020 (waarschijnlijk)

Strade Bianche (1 augustus)

Ronde van Polen (5-9 augustus)

Milaan-San Remo (8 augustus)

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

Ronde van Lombardije (15 augustus)

Nationale kampioenschappen, enkele landen (22-23 augustus)

Bretagne Classic-Ouest-France (25 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)