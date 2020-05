Elia Viviani hoopt op nieuwe datum voor Milaan-San Remo zondag 31 mei 2020 om 14:46

Milaan-San Remo zal volgens de nieuwe UCI-kalender worden verreden op zaterdag 8 augustus, maar Elia Viviani hoopt dat de klassieker alsnog twee weken later zal plaatsvinden. “Ik heb dan meer tijd om me voor te bereiden”, zo vertelt de sprinter van Cofidis in gesprek met La Gazetta dello Sport.

De UCI heeft enkele weken geleden een voorstel ontvangen van de Italiaanse wielerfederatie. Het gaat om een concept voor de Italiaanse wielerkalender. De belangrijkste wijzigingen: de Italianen hopen de Ronde van Lombardije (voorlopig nog op 31 oktober) op 8 augustus te organiseren, terwijl Milaan-San Remo opschuift naar 22 augustus.

De internationale wielerunie heeft echter nog geen groen licht gegeven. Viviani is een voorstander van het verplaatsen van Milaan-San Remo. “Dit betekent dat renners zich beter kunnen voorbereiden. De koers zal dan ook één week voor de start van de Tour de France plaatsvinden. Dat is eveneens een voordeel. Ik ben voor”, zo vertelt de Europees kampioen.

Aanloop naar Milaan-San Remo

Viviani zal nog moeten sleutelen aan zijn programma voor de resterende koersmaanden, de Italiaan wacht tot de laatste kalenderwijzigingen. “Een ding is zeker: het is niet mogelijk om te beginnen in Milaan-San Remo. Als de wedstrijd blijft staan op 8 augustus, is het rijden van enkele kleinere koersen in aanloop naar San Remo een optie.”

“Ik denk dan aan de Route d’Occitanie van begin augustus. Mocht Milaan-San Remo alsnog worden verschoven naar 22 augustus, dan is de Ronde van Polen weer een optie. Al lijken de organisatoren daar te kiezen voor een zwaar parcours. Het is kortom echt een puzzel”, aldus Viviani.