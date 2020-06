Burgemeester San Remo fel tegen Milaan-San Remo op 15 augustus donderdag 11 juni 2020 om 13:19

De burgemeester van San Remo is fel tegenstander van het mogelijk verplaatsen van Milaan-San Remo naar 15 augustus. Alberto Biancheri snapt dat het internationale wielrennen zoekt naar oplossingen, maar noemt de verplaatsing naar de nationale feestdag “de slechtste keuze, zowel toeristisch als sportief.”

“Ik begrijp alle redenen en dat door de huidige noodsituatie de sportkalender verstoord is, maar als wordt besloten om Milaan-San Remo tijdens Ferragosto te organiseren, dan zou dat de slechtste keuze zijn. Zowel toeristisch als sportief”, aldus de burgemeester tegen persbureau ANSA.

Minder publiek en organisatorische problemen

“Sportief gezien wordt de ‘Classicissima’ benadeeld bij een verplaatsing, omdat Milaan-San Remo een van de meest geliefde en meest bekeken wedstrijden is voor en door het publiek. Maar door het op 15 augustus te plaatsen, als iedereen op vakantie is, zou een verlies aan publiek betekenen. Langs de weg en op televisie”, zegt Biancheri, die daarnaast aanhaalt dat Milaan-San Remo door een eventuele verplaatsing te veel botst met andere grote koersen.

De burgemeester ziet vooral nadelen op organisatorisch gebied. “Ondanks de nasleep van de coronacrisis willen we in augustus graag toeristen ontvangen. Maar Milaan-San Remo op 15 augustus levert ons geen extra toeristen op, het zou nog eerder grote organisatorische problemen veroorzaken. Kijk bijvoorbeeld naar het verkeer in de stad, het zou de hele regio verlammen op een van de meest kritieke dagen van het jaar”, zegt hij.

Snel duidelijkheid

Of Milaan-San Remo daadwerkelijk verplaatst wordt naar 15 augustus, wordt waarschijnlijk deze week nog bekend. In dat geval zou de koers samenvallen met het Critérium du Dauphiné, een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. Organisator RCS wil de klassieker het liefst op 22 augustus, maar dan staan de nationale kampioenschappen al op de UCI-kalender.