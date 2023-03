Milaan-San Remo: Oud-winnaar Alaphilippe blikvanger bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step rekent komende zaterdag in de 114e editie van Milaan-San Remo met name op Julian Alaphilippe. De 30-jarige Fransman won in 2019 al eens de Italiaanse klassieker en kende naar eigen zeggen een goede voorbereidingsperiode in aanloop naar ‘La Primavera’.

De tweevoudige wereldkampioen was dit seizoen al de beste in de Faun-Ardèche Classic en wist zich in Tirreno-Adriatico een paar keer te onderscheiden. In de vierde etappe naar Tortorero was hij dicht bij een ritzege, maar moest hij in een sprint bergop zijn meerdere erkennen in Primož Roglič.

Alaphilippe zal zaterdag een zeer sterke ploeg aanvoeren, met ook Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Verder zijn twee trouwe helpers eveneens van de partij: kilometervreter Tim Declercq en Dries Devenyns, de vertrouwde meesterknecht van Alaphilippe.

Alaphilippe is tevreden over zijn vormpeil, zo liet hij onlangs nog weten aan Het Laatste Nieuws. “Ik heb goeie inspanningen gedaan tijdens de Tirreno. Ik heb nu een heel goed gevoel. Ik had natuurlijk liever een rit gewonnen, maar zoals ik zeg: ik heb lang het gevoel gemist dat ik op mijn best was in de moeilijkste koersen. Dit was de eerste keer in lange tijd dat ik in de buurt van dat niveau kwam.”

“Er moet nog wat bij richting de belangrijke koersen, maar ik ben op de goede weg. Mentaal doet dat deugd. Milaan-San Remo is een monumentale klassieker en altijd een belangrijke afspraak. Daar wil ik ook goed zijn.”

