Alaphilippe onder de indruk van Van Aert: “Topfavoriet voor koersen die eraan komen”

Julian Alaphilippe was in de Strade Bianche nog nergens te bekennen, maar de Fransman vertoonde in Tirreno-Adriatico al weer tekenen van beterschap. De renner van Soudal Quick-Step voelt zich klaar voor Milaan-San Remo, maar er is volgens Alaphilippe maar één topfavoriet: Wout van Aert.

Dat laat Alaphilippe weten in gesprek met Het Laatste Nieuws en Sporza. “De dominantie van Jumbo-Visma was klaar en duidelijk. Primož Roglič was ongelofelijk, maar zaterdag heeft ‘Woet’ het meeste indruk op me gemaakt. Hij heeft echt iets zots gedaan. Toen hij op kop reed, was het echt incroyable. Hij moet in heel goeie conditie zijn en is de favoriet voor alle koersen die eraan komen. Chapeau.”

Alaphilippe is zelf ook tevreden over zijn vormpeil. “Ik heb goeie inspanningen gedaan tijdens de Tirreno. Zaterdag was een heel moeilijke dag, en ook al was ik niet mee met de beste renners in de finale, toch vond ik het bemoedigend. Ik heb een andere mindset dan twaalf maanden geleden. Vorig jaar heb ik me nooit kunnen tonen zoals ik wilde. Ik was lang niet op mijn best in de zware koersen, ik bleef zoeken naar een goed gevoel.”

“Ik heb nu een heel goed gevoel. Ik had natuurlijk liever een rit gewonnen, maar zoals ik zeg: ik heb lang het gevoel gemist dat ik op mijn best was in de moeilijkste koersen. Dit was de eerste keer in lange tijd dat ik in de buurt van dat niveau kwam. Zelfs zonder ritzege is het een heel positief verhaal. Er moet nog wat bij richting de belangrijke koersen, maar ik ben op de goede weg. Mentaal doet dat deugd.”

De Fransman hoopt zaterdag dan ook mee te doen voor de zege in Milaan-San Remo, de koers die hij in 2019 al eens wist te winnen. “Het is een Monument en altijd een belangrijke afspraak. Daar wil ik ook goed zijn. Ik ga de komende week niet te veel doen. Rustig wat fietsen, vooral ook genieten van wat tijd met mijn zoontje. Natuurlijk train ik nog, maar het werk is vorige week gedaan en nu staat de recuperatie centraal.”