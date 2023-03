Milaan-San Remo: Hoe moeten Wout van Aert, Mathieu van der Poel en co Pogacar verslaan?

Tadej Pogačar is tot op heden onverslaanbaar in het wielerseizoen 2023. Dertien koersdagen, negen overwinningen. In alle drie de wedstrijden waarin hij begon, kwam hij als winnaar over de streep. Hij is dan ook de huizenhoge topfavoriet om zaterdag Milaan-San Remo te winnen. Maar hoe is hij te verslaan? Waar ligt zijn zwakke plek? WielerFlits vroeg het aan Aart Vierhouten, vorig jaar nog ploegleider van het Sloveense fenomeen.

Tegenwoordig werkt de 52-jarige Nederlander bij de nieuwe Zwitserse formatie Q36.5 Pro Cycling, dat zelf ook actief is in La Primavera. “Ik verwacht een tactisch spel tussen drie ploegen, omdat de Poggio niet lastig genoeg is om het verschil te maken”, begint Vierhouten. “Alle andere teams doen er idealiter goed aan om een vlucht van een man of tien te laten rijden. UAE Emirates moet dan op kop gaan rijden. Jumbo-Visma zal zeker helpen, want zij vinden dat ze dat moeten. Zo zijn ze altijd. En dan zal Alpecin-Deceunink lang wachten en een beetje gokken. Die durven dat wel.”

Ondanks dat de twee topfavoriete ploegen hun mannetjes opsouperen in het terughalen van de vlucht, denkt Vierhouten wel dat zij de koers vroeg hard gaan maken. “Met name UAE Emirates. Als Tadej er zin in heeft, zie ik hem al op de Cipressa aanvallen. Dat is het meest logische. Omdat het een langere klim is, kan hij daar het meeste schade aanrichten en de groep verkleinen. Dat idee heb ik een beetje, dat dit op de agenda van UAE staat. De vraag is dan wie Pogačar kan bijhouden, of wie er terugkeert in de afzink. Dan gaat het hele spel weer opnieuw beginnen.”

Pogačar beslist over wie wint en verliest

Volgens Vierhouten bepaalt de Sloveen zaterdag wie Milaan-San Remo wint of verliest. “Dat ligt in zijn handen, hoe hij met de koers omgaat. Tadej heeft de sleutel. Het is eigenlijk aan de andere teams, buiten Jumbo-Visma en UAE Emirates om, om niet zo maar naar de Poggio te rijden. Je moet in ieder geval niet wachten tot Pogačar gaat aanzetten. Dat moment moet je voor zijn. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wat ook meespeelt als ik naar Jumbo-Visma kijk, dan zou ik niet 100% geloven in Van Aert. Ze kunnen daar op meerdere jongens gokken in een overtalsituatie.”

De Nederlander verwacht dat zijn oude broodheer UAE hetzelfde gaat doen. “Ze doen er goed aan om niet alleen met Tadej te koersen. Denk bijvoorbeeld aan Alessandro Covi of Diego Ulissi. Die zijn beiden rap en kunnen een heuveltje over. Doet UAE Emirates dat niet, dan heeft Tadej minder slagkracht in de sprint omdat hij er alleen voor staat. Zitten Covi en Ulissi mee, dan kun je met hen veel meer gaan spelen, ook als Tadej onverhoopt terugvalt. Dan kunnen die andere twee nog altijd de koers winnen voor UAE Emirates, of weerwerk bieden tegen het overtal van Jumbo.”

“Er zijn in ieder geval een paar duidelijkheden”, gaat Vierhouten verder. “Jumbo-Visma is samen met UAE Emirates een bepalende ploeg, terwijl Alpecin-Deceuninck als team een outsider is. De kopstukken van die ploegen zijn goed. Ze zijn in orde allemaal. Ik twijfel wel over Van Aert en Van der Poel, of zij helemaal super zijn. Maar na een paar dagen rust na een lastige Tirreno-Adriatico, komen ze hier echt wel aan in goeden doen. Alleen ze zullen een beetje beter moeten zijn dan dat ze tot nu toe hebben laten zien om Pogačar zaterdag in Milaan-San Remo de baas te zijn.”

Pogačars zwakke plek en een opvallende winnaar

Dat kan wel, want Vierhouten weet wat de zwakke plek van de Sloveen is ten opzichte van de Belg en de Nederlander. “Dat is Tadejs sprint. Bergop heeft hij daar geen last van, dan zou hij altijd de snelste van die drie zijn. Maar in een snelle koers zoals Milaan-San Remo, is het voor Pogačar net niet zwaar genoeg om zijn sprintvermogen tegen dat van Van Aert en Van der Poel te leggen. Als voorbeeld: vorig jaar had Tadej de Ronde van Vlaanderen gewonnen in de sprint, als hij zich aan het plan had gehouden. Maar hij weet dat het hier lastig is. En dus zal hij vroeg moeten gaan.”

Toch ziet Vierhouten geen van de drie winnen. “Ik zou in de richting van Jasper Philipsen kijken. Die kan meekomen over de Poggio, al is het als 25ste. De toppers zijn aan elkaar gewaagd en rijden niet van elkaar weg op de Poggio. Dan gaan ze Philipsen er niet af rijden. Of Van der Poel zich daarna wegcijfert voor een lead out? Dat denk ik wel, omdat hij beseft dat hij nog niet goed genoeg is. Dus hoe meer hij zijn ploeggenoot kan voorzien van hulp, hoe meer hulp hij terugkrijgt zodra hij terugkomt in de Vlaamse klassiekers. Ik denk dat Mathieu dat ook snapt. Hij is eveneens gegroeid, minder jeugdig. Dus hij zal ook op die manier Milaan-San Remo doen als teamgenoot.”

