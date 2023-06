Mikkel Bjerg is in orde na valpartij: “Er lag wat grind op de weg”

Mikkel Bjerg dacht op voorhand zijn leiderstrui te kunnen verdedigen in het Criterium du Dauphiné, maar had geen rekening gehouden met twee factoren: dat er volle bak koers gemaakt werd op de slotklim en dat er grind op de weg zou liggen. De Deen kwam op 17 kilometer van de meet ten val, maar is in orde.

“Voor de laatste klim zei ik tegen mijn team dat ik dacht dat ik het kon redden, maar ik had niet verwacht dat er volle bak koers gemaakt zou worden. Jonas had duidelijk en hij ging solo”, doet hij zijn verhaal.

Daarnaast kwam Bjerg ook nog eens op een ongelukkig moment ten val: aan de voet van de slotklim. “De afdaling was al gekkenhuis en toen de ketting van Jorgenson eraf ging, moest ik uitwijken. Er lag wat grind in de bocht, dus toen viel ik. Het gaat goed met me, hoor. De schade is niet heel erg.”

In het klassement is Bjerg gezakt naar de negende plaats.