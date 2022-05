Mikel Landa spreekt over een nieuwe kans: “Alles is volgens plan verlopen”

Vorig jaar werd hij na amper vijf etappes met meerdere botbreuken afgevoerd naar het ziekenhuis: Mikel Landa denkt niet graag terug aan de Giro d’Italia van vorig jaar. De Spaanse klimmer hoopt dit seizoen de pechduivel niet tegen te komen en over goed drie weken op het eindpodium te staan van de eerste grote ronde van het seizoen.

De Spaanse sportkrant Marca sprak vandaag uitgebreid met de renner van Bahrain Victorious, daags voor het begin van de 105e Giro d’Italia. De inmiddels 32-jarige Landa wordt ook dit jaar weer naar voren geschoven als een van de favorieten voor de eindzege. De voorbije jaren ging er echter vaak wel iets mis over drie weken, maar de sierlijke klimmer hoopt dit jaar zonder ongelukken de finish in Verona te halen.

Aan de voorbereiding van Landa zal het niet liggen. “Alles is volgens plan verlopen. Ik wil en probeer ook niet te veel meer te denken aan die val van vorig jaar. Dit is een nieuwe kans en ik heb de goede vorm te pakken. Hopelijk heb ik dit jaar iets meer geluk. In de voorbije Tour of the Alps heb ik kunnen schaven aan mijn conditie. Ik beschik nu over de juiste vorm. Ik denk niet dat ik vaak beter ben geweest dan nu”, waarschuwt Landa zijn concurrenten.

Landa begint vrijdag aan zijn zevende Giro d’Italia. Voor zijn beste prestatie in het eindklassement moeten we terug naar 2015, toen hij in dienst van Astana derde werd achter eindwinnaar Alberto Contador en Fabio Aru. In 2019 werd hij ook nog vierde in de eindstand: de eindoverwinning ging dat jaar naar zijn toenmalige ploeggenoot Richard Carapaz. Landa kijkt nu, in 2022, allereerst naar een podiumplaats. “Als dat lukt, ben ik heel erg blij.”

Wisselwerking met Bilbao

De Bask moest zich in het verleden wel vaker schikken in het teambelang en is ook nu niet de uitgesproken kopman. Met Pello Bilbao, twee jaar geleden nog de nummer vijf van de Giro, houdt Bahrain Victorious nog een wisselkopman achter de hand. Landa heeft er echter geen problemen mee om zijn plek op de apenrots te delen. “We hebben er nog niet over gesproken, maar de benen zullen spreken. We hebben geen problemen met elkaar.”

Sterker, Landa ziet het wel zitten om met twee kopmannen van start te gaan. “Dat de ploeg een goed alternatief achter de hand heeft, is alleen maar goed voor de resultaten en de sfeer binnen het team. Vorig jaar slaagde de ploeg er ook in om, na mijn opgave, meerdere etappes te winnen. Bovendien reed Damiano Caruso naar een podiumplaats. We hebben ook nu weer een veelzijdige ploeg, met renners die goed zijn in de bergen maar ook op het vlakke.”