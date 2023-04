Mikel Landa put vertrouwen uit duel met Vingegaard: “Ik ga het weer proberen”

De strijd die Mikel Landa donderdag uitvocht met Jonas Vingegaard, heeft voor vertrouwen gezorgd bij de kopman van Bahrain Victorious. “We hebben nog twee etappes te gaan, en ik ga het weer proberen”, vertelde hij na afloop van de etappe naar Santurtzi.

“Toen Vingegaard aanviel, zei ik tegen mezelf dat ik koste wat kost bij hem moest blijven en zo hard mogelijk moest doorrijden. Voor mij was dat genoeg om zijn tempo bij te houden”, vertelde Landa. In de slotfase speelde hij het tactisch door geen kopwerk meer te doen. “Ik probeerde het hoofd koel te houden tot de finish, maar uiteindelijk verloor ik het in de laatste 100 meter.”

Landa staat na de vierde etappe tweede in het algemeen klassement, op 12 seconden van Vingegaard. “We hebben nog twee etappes te gaan, en ik ga het weer proberen.”

Lees ook: Jonas Vingegaard troeft Mikel Landa af in spannende finale in Ronde van het Baskenland

Ook vanuit de ploegleiderswagen van Bahrain Victorious waren ze blij met de prestatie van Landa. “Mikel liet weer zien dat hij geweldig in vorm is. Hij volgde de aanval van Vingegaard en streden tegen elkaar, bergop en in de afdaling. Het was jammer dat in de laatste bocht Vingegaard in goede positie zat en Mikel kon verslaan”, zei ploegleider Neil Stephens.

“Maar het ziet er goed uit. We zijn blij met hoe we ervoor staan. We kijken vooruit en proberen die tweede plaats van Mikel nog te verbeteren, maar voor nu gaat alles goed”, stelt Stephens op de ploegsite.