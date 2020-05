Mikel Landa: “Ploeg wil Froome niet, ik ben kopman in de Tour” donderdag 21 mei 2020 om 10:06

Mikel Landa heeft bevestigd dat Bahrain McLaren geen interesse heeft in een tussentijdse komst van Chris Froome. “De ploeg heeft ontkend dat ze hem willen en dat heeft Rod Ellingworth mij persoonlijk verteld”, doelt de Spaanse kopman op uitspraken van de huidige teammanager.

Ellingworth heeft onlangs wel met Froome gesproken, gaf hij toe. Ook over dienst aflopende contract bij Team Ineos. Maar van een komst lijkt nog geen sprake gezien de uitspraken van Landa. “Ik ben hier om te fietsen en heb verder ook geen keuze. Bahrain McLaren heeft gezegd dat ze op mij gefocust zijn als het gaat om de Tour. Dat blijft zoals het is en dat geeft mijn hoofd wat rust”, zegt Landa tegen Cyclingnews.

Van de ribblessure die hij in februari opliep, is de kopman bijna hersteld. “Ik ga nog geen trainingen met hoge intensiteit doen, omdat het nog best lang duurt voor we echt kunnen koersen”, vertelt Landa. “Het is goed om wedstrijden aan de horizon te hebben. Nu weten we dat wedstrijden niet zullen verdwijnen van de kalender. Dat er nu zelfs al data bekend zijn, is iets waar we allemaal blij mee moeten zijn.”

Dauphiné en Vuelta

Hoe het programma van Landa eruit gaat zien, is nog onduidelijk. “Het is nog te vroeg om dat zeker te weten, maar de Dauphiné kan er wel op komen. Ik moet minstens een paar wedstrijden rijden voor de Tour”, legt hij uit. Ook in de Vuelta a España, een maand na de Tour, wil hij starten.

“Maar het hangt ervan af hoe ik mij voel op dat moment. We gaan niet veel rijden, maar de koersen zullen pijnlijk lang aanvoelen. De route van de Vuelta is wel geweldig voor mij. Het gaat door het noorden van het land en over beklimmingen die ik erg goed ken. Dat zijn wel pluspunten voor mij.”