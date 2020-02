Mikel Landa door auto aangereden tijdens training zaterdag 1 februari 2020 om 18:09

Mikel Landa is zaterdag door een auto aangereden tijdens een training in het Baskenland. De Bask van Bahrain-McLaren is met de schrik vrij gekomen: Landa heeft niks gebroken.

Na de aanrijding is de Bask direct doorgegaan naar het ziekenhuis om zijn lichaam te controleren. Daar bleek alles positief te zijn. “Ik hoop de komende dagen weer te kunnen trainen”, zo laat hij weten op zijn social media.

De aanrijding heeft daarom vermoedelijk ook geen gevolgen voor het programma van Landa. Op 19 februari opent de kopman van Bahrain-McLaren zijn seizoen in de Ruta del Sol.

Esta mañana mientras entrenaba con un amigo, un coche nos ha embestido por detrás, dándose a la fuga. Las primeras pruebas confirman que todo está bien. Espero en los próximos días volver a los entrenamientos. pic.twitter.com/EfXWjfJEiT — Landa Meana (@MikelLandaMeana) February 1, 2020