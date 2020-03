Mikel Landa moet passen voor Parijs-Nice donderdag 5 maart 2020 om 20:38

Bahrain McLaren moet het in Parijs-Nice (8-15 maart) doen zonder klassementskopman Mikel Landa. De Spanjaard werd begin februari aangereden op training en heeft nog altijd last van een gebarsten rib. “Mikel zal de komende weken een wat minder intensief trainingsschema afwerken”, zo klinkt het vanuit de ploeg.

De 30-jarige Landa werd tijdens een training in het Baskenland aangereden door een auto. De gevleugelde klimmer liet zich vervolgens onderzoeken in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar daar werden geen serieuze blessures vastgesteld. Landa hoefde zijn seizoensdebuut dan ook niet uit te stellen.

Landa stond twee weken later alweer aan de start van zijn eerste wedstrijd van het seizoen: de Ruta del Sol. Hij maakte meteen een goede indruk door als derde te eindigen in het klassement, achter eindwinnaar Jakob Fuglsang en Jack Haig. Landa reed echter rond met een gebarsten rib.

De renner van Bahrain McLaren zal de komende twee weken wat gas terugnemen, in de hoop zo snel mogelijk verlost te zijn van zijn ribprobleem. “Ik vind het jammer dat ik moet passen voor een beroemde wedstrijd als Parijs-Nice, want ik keek echt uit naar mijn deelname. Het is nu echter raadzaam om te trainen en weer volledig fit te worden.”