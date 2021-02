Mike Teunissen mist mogelijk het complete voorjaar

Slecht nieuws voor Mike Teunissen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma moet mogelijk het complete voorjaar missen na een valpartij op het trainingskamp op Tenerife. Dat maakt de Nederlandse WorldTour-ploeg bekend.

Wat de exacte schade is, meldt Jumbo-Visma niet. Wel laat het team weten dat Teunissen in een afdaling over een steen heen reed en daardoor ten val kwam. Hij werd geholpen door de eerste hulp en zondag naar Nederland gevlogen. Daar bleek in het AMC dat verdere behandeling noodzakelijk is, waardoor de kans bestaat dat Teunissen het complete voorjaar moet laten schieten.

“Eerst hoop je nog dat het meevalt, maar dit is zwaar waardeloos”, zegt Teunissen, die vorig jaar ook al een groot deel van het seizoen miste door een valpartij op een trainingskamp. “Je wilt het seizoen graag goed beginnen, zeker als het vorige, zoals in mijn geval, al goeddeels door een blessure in het water is gevallen. Maar goed, de gifbeker moet kennelijk helemaal leeg.”

“In plaats van een stap vooruit te zetten met een hoogtestage, zet ik er nu twee achteruit. Ik ga er alles aan doen om er zo snel mogelijk weer te staan”, houdt de Limburgse geletruidrager de moed erin.

‘Renners zullen een plekje doorschuiven’

Ploegleider Grischa Niermann noemt het een flinke domper voor Teunissen, maar Jumbo-Visma zal geen vervanger aantrekken. “Voor ons als team is het ook balen, want het is natuurlijk geen geheim dat we in de klassiekers ambities hebben”, verwijst Niermann naar kopman Wout van Aert.

“Mike is daarvoor een sterke renner, maar gelukkig hebben we ook andere goede mannen om zijn gemis op te vangen. In de klassieke kern zullen renners een plekje doorschuiven en we hebben er vertrouwen in dat ze dat goed zullen doen.”