Einde trainingskamp voor Mike Teunissen na val in afdaling

Mike Teunissen is hard ten val gekomen tijdens een afdaling op trainingskamp in Tenerife. Het is onduidelijk wat er precies aan scheelt bij de Limburger. Jumbo-Visma meldt via sociale media echter wel dat de voormalige geletruidrager in de Tour zondag naar Nederland terugkeert voor nader onderzoek.

Dit bericht wordt aangevuld.

A premature end of the altitude training camp for Mike Teunissen after a downhill crash earlier today.

Tomorrow Mike will fly back to the Netherlands for further medical examinations. Get well soon Mike! 🍀 pic.twitter.com/DnAOWhszE8

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) February 13, 2021