Miguel Ángel López terug in training na goed herstel van heupblessure

Miguel Angel López is weer terug in training, dat meldt Astana Qazaqstan via Twitter. De Colombiaan moest in de vierde rit van de Giro d’Italia wegens een heupblessure afstappen, maar zijn team laat weten dat de 28-jarige renner goed is hersteld van zijn blessure, zo is gebleken uit zijn laatste medische test. Met de Tour de France in het verschiet is dat goed nieuws voor zowel López als zijn ploeg.

In de Giro had de 28-jarige Colombiaan al vanaf het vertrek in Hongarije last van zijn heup, waardoor hij in Italië niet kon gaan voor het algemeen klassement en moest afstappen in de vierde etappe richting de Etna. Normaal gesproken gaat López de Tour rijden in juli, maar hierover meldt zijn ploeg nog niets. In Frankrijk zou hij samen met ploeggenoot Alexey Lutsenko voor het geel kunnen vechten.

De laatste overwinning van Astana Qazaqstan was die van López in de vierde etappe van de Tour of the Alps. Hij was daar geen bedreiging voor het klassement meer, waardoor hij de ruimte kreeg om weg te fietsen van het peloton. De Colombiaan won de etappe met vijftien seconden voorsprong op de Fransman Thibaut Pinot.

De kopmannen van Astana Qazaqstan hebben sowieso nog niet veel geluk aan hun zijde, zo moest Lutsenko in maart al een streep zetten door de voorjaarsklassiekers na een valpartij in zijn hoogtestage. In de Tour van Hongarije hervatte de Kazach zijn voorbereiding op de Tour weer. Het hoogtepunt van de ploeg kwam tot nu toe van de 37-jarige Vincenzo Nibali, die onlangs vierde werd in zijn allerlaatste Giro d’Italia.

GOOD NEWS!@SupermanlopezN is resuming the road training in a progressive way as the last medical examination showed that he recovered well after his left quadriceps injury!#AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/yKpfWlviY9 — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) June 2, 2022