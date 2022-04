Miguel Ángel López schenkt Astana broodnodige zege in Tour of the Alps

De vierde etappe in de Tour of the Alps is gewonnen door Miguel Ángel López. De Colombiaan van Astana Qazaqstan wist in de laatste kilometer naar Kals am Grossglockner vluchter Thibaut Pinot nog bij te halen en achter te laten. Pinot kwam nog wel als tweede over de streep, Romain Bardet werd derde. Pello Bilbao blijft, met nog één etappe te gaan, leider in het algemeen klassement.

Er is al genoeg geklommen in de Tour of the Alps, maar een aankomst bergop was er tot nog toe niet. Daar kwam vandaag verandering in. De renners kregen 142,4 kilometer voorgeschoteld op dag vier. Na een kleine 24 daarvan doemde de eerste beklimming op: de Kartitscher Sattel (7,3 km aan 5,9%). Na deze klim van tweede categorie volgde een lange afdaling tot aan de Gailberg Sattel (6,3 km aan 4,4%) van de derde categorie. Aansluitend was er opnieuw een lang tussenstuk, tot aan de voet van de afsluitende Kals am Grossglockner (12,4 km aan 4,3%, met stroken tot 10%).

Vlucht van vijftien renners

Voor de tweede dag op rij was het lang wachten op de goede vlucht. Na een razendsnelle openingsfase, waarin veel aanvallen in de kiem werden gesmoord, wisten vijftien coureurs elkaar te vinden aan kop van de koers. Andrey Amador, Merhawi Kudus en Natnael Tesfatsion zaten, net als in de etappe naar Villabassa, mee in de ontsnapping. Deze drie renners kregen het gezelschap van Jonathan Caicedo, Abner Gonzalez, Thibaut Pinot, Fabio Felline, Nicolas Prodhomme, Unai Iribar, Sebastián Henao, Ben Swift, Anton Palzer, Matteo Fabbro, Igor Arrieta en Omer Goldstein.

Het peloton liet na veel vijven en zessen begaan en zo liep het verschil op tot om en nabij de twee minuten. Na het formeren van de juiste ontsnapping keerde de rust terug in de groep der favorieten, al maakte leider Pello Bilbao wel even op een onaangename manier kennis met het asfalt. De Spanjaard zat echter al snel weer op zijn fiets en kon zodoende, net als Romain Bardet, weer terugkeren in het peloton. Voor Clément Berthet, de klimmer van AG2R Citroën, zag het er een stuk minder florissant uit. De Fransman was eveneens betrokken bij de crash van Bilbao en moest vroegtijdig in de remmen knijpen.

Actie op de slotklim

Bahrain Victorious, de ploeg van Bilbao, reed in de kilometers naar de slotklim naar Kals am Grossglockner op kop van het peloton, om zo het verschil met de kopgroep binnen de perken te houden. De best geplaatste renner in de vlucht, de Eritreeër Tesfatsion, volgde in het algemeen klassement op net iets minder dan vier minuten van leider Bilbao. Dit was voor Bahrain Victorious reden genoeg om een strak tempo op te leggen: de voorsprong van de vijftien vluchters bleef zo lange tijd schommelen rond de twee minuten. In de kilometers richting de laatste klim kwam het peloton nog een halve minuut dichter.

De koplopers begonnen zo met een voorsprong van goed anderhalve minuut aan de eerste, steilere, pentes van de Kals am Grossglockner. Goldstein gooide al snel de knuppel in het hoenderhok, maar de renner van Israel-Premier Tech werd al snel weer bij de lurven gegrepen door Caicedo. De Ecuadoraanse klimmer voelde zijn moment gekomen, maar Caicedo en Goldstein bleken niet sterk genoeg om ook echt weg te rijden van hun medevluchters. Pinot, op papier toch de beste klimmer in de kopgroep, liet zich niet gek maken in de achtervolging en wist op eigen kracht het verschil met de twee koplopers te overbruggen.

Alles of niks voor Pinot

Pinot nam vervolgens de kop en reed weg van Goldstein, die de wet van de sterkste moest ondergaan. De Franse klimmer van Groupama-FDJ was duidelijk de sterkste renner in de kopgroep, reed in een mum van tijd een halve minuut weg bij de eerste achtervolgers en leek op weg naar een langverwachte zege. Met een voorsprong van goed dertig seconden op de groep der favorieten, waar de opgeslokte Caicedo inmiddels op kop reed voor zijn kopmannen, begon Pinot aan de laatste vijf wat vlakkere kilometers. De overige vluchters waren inmiddels ingerekend, maar Pinot nog bijhalen leek toch een onmogelijke opdracht.

Miguel Ángel López dacht daar duidelijk anders over en de Colombiaan probeerde met nog ruim drie kilometer te gaan, in z’n eentje, naar Pinot te springen. Laatstgenoemde verloor duidelijk van zijn pluimen en rodetruidrager López kwam dichter en dichter. Twintig seconden werd vijftien seconden, vijftien seconden werd tien seconden… Net voor het aansnijden van de laatste kilometer was López erbij en de renner van Astana Qazaqstan wilde de moegestreden Pinot geen moment van verpozing geven. López ging er meteen over en wist met een langgerekte demarrage zijn Franse tegenstrever uit het wiel te kletsen.

López was van Pinot verlost en kwam als eerste over de streep, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. De Colombiaan wist het geplaagde Astana zo ook een broodnodige overwinning te bezorgen. Pinot moest na een halve dag in de aanval genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, zijn landgenoot Bardet deed aan de streep nog uitstekende zaken voor het algemeen klassement door naar enkele bonificatieseconden te sprinten. Het verschil tussen leider Bilbao en Bardet is, met nog één etappe te gaan, amper twee seconden. Vrijdag krijgen de renners nog een lastige heuvelrit voorgeschoteld van en naar Lienz.