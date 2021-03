Miguel Ángel López: “Dacht eraan om het wielrennen te verlaten”

Miguel Ángel López wilde een tijdelijke pauze nemen van het wielrennen. Dat geeft de Colombiaanse klimgeit toe in gesprek met El Tiempo. “De wielersport is ingewikkeld en dan ga je ook zo denken als Tom Dumoulin”, vertelt López. De Nederlander besloot in januari op onbetaald verlof te gaan voor onbepaalde tijd.

“Eerlijk? Ik heb erover nagedacht om het wielrennen te verlaten”, aldus López, die afgelopen winter de overstap maakte van Astana naar Movistar. “Ik wilde een stap opzij zetten, omdat er veel complexe situaties zijn. De druk, het offer, de vermoeidheid, de verwondingen. Dat is allemaal heel lastig.”

“Als kopman ben je dan ook nog verantwoordelijk voor een hele ploeg. Maar er zijn ook momenten van wanhoop en soms ga je daarover nadenken. Het is daarom ook belangrijk om goed omringd te zijn. Je familie zet je weer met beide benen op de grond”, legt hij uit.

Superman López ziet zijn transfer naar Movistar daarom ook als een stap vooruit. “De druk verdwijnt daardoor een beetje. Bij Astana was ik de enige kopman en werkte het team altijd voor mij. Nu kom ik bij een andere ploeg, met andere kopmannen en dan neemt die druk af”, vertelt de Colombiaan.

Debuut uitstellen

López wacht nog altijd op zijn debuut voor Movistar. Door een coronabesmetting miste hij het eerste trainingskamp met de ploeg en moest hij zijn geplande seizoensstart uitstellen. Ploeg en renner gaan nu uit van een rentree in de Ronde van Romandië of de Tour of the Alps.