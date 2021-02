López begint seizoen mogelijk in Tour of the Alps of Ronde van Romandië

Het debuut van Miguel Ángel López voor Movistar wordt mogelijk uitgesteld naar april. Ploegbaas Eusebio Unzué heeft laten weten dat de Colombiaanse klimmer pas in de Tour of the Alps of de Ronde van Romandië aan zijn seizoen begint. Beide rittenkoersen worden in april verreden.

Het plan was om López eind maart te laten debuteren in de Ronde van Catalonië, maar Unzué vertelde tegen Señal Colombia dat dit niet mogelijk is. De klimgeit, die overkwam van Astana, moest een maand geleden het eerste trainingskamp met Movistar missen vanwege een coronabesmetting.

Volgens de ploegbaas wordt op korte termijn besloten in welke wedstrijd Superman López wel van start gaat, op basis van recente trainingsdata. De Tour of the Alps (19-23 april) en Ronde van Romandië (27 april-2 mei) worden genoemd als mogelijke opties.

López staat voor dit seizoen op de rol voor de Tour de France en de Vuelta a España. In beide rondes deelt hij het kopmanschap met Enric Mas. In de Vuelta staat ook Alejandro Valverde nog aan de start.