Miguel Ángel López mist trainingskamp Movistar na positieve coronatest

Miguel Ángel López trekt niet naar Almería voor een trainingsstage van zijn nieuwe ploeg Movistar. De Colombiaanse klimmer testte namelijk positief op het coronavirus, zo laat zijn werkgever weten in een persbericht.

López testte maandag positief op COVID-19, nadat hij eerder al in contact was geweest met iemand (van buiten de ploeg Movistar) die het coronavirus met zich meedroeg. De Colombiaanse klimmer was vlak voor zijn vlucht naar Europa nog negatief.

Het is onduidelijk of de 26-jarige López kampt met eventuele symptomen. De renner besloot eind vorig jaar Astana in te ruilen voor Movistar. López zal dit jaar waarschijnlijk worden uitgespeeld als klassementskopman in de Tour de France en Vuelta a España.

“We zijn nu bezig met het uitstippelen van een programma, maar we moeten nog knopen doorhakken”, zo vertelde López in de laatste weken van 2020. “Ik denk wel dat ik wat later aan het seizoen zal beginnen, waarschijnlijk pas in maart.”