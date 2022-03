Michiel Elijzen vindt nieuwe uitdaging bij Hagens Berman Axeon

Interview

Michiel Elijzen stopte in 2021 met zijn werkzaamheden als ploegleider bij Team DSM. De 39-jarige ex-prof van onder meer Rabobank, Cofidis en Omega Pharma-Lotto wilde buiten de wielersport zichzelf ontwikkelen tot een betere coach. Hij vond een nieuwe baan bij de nationale triatlonbond, maar toen belde plots Koos Moerenhout. “Of ik meer structuur en overzicht in de trainingsschema’s wilde aan brengen”, vertelt hij aan WielerFlits. Sinds dit seizoen is Elijzen trainingscoördinator én ploegleider bij Hagens Berman Axeon.

Hij stelde zichzelf de vraag of ploegleider zijn wel hetgeen was wat hij het leukste vond. “Ik heb daarna een baan aangenomen bij de triatlonbond, als talentcoach Midden-Nederland”, legt Elijzen uit, die dat combineert met zijn nieuwe job bij HBA. “Koos stelde me de vraag of ik ervoor openstond om de coördinatie over de trainingen op me te nemen. De renners hebben eigenlijk allemaal hun eigen trainer. Om dat centraal te houden en terug te koppelen naar het management, daar zochten ze iemand voor. Niet mijn core business de laatste elf jaar, maar ik vond dat wel altijd héél interessant. Daarom moet ik ook nog veel leren.”

Trainer coördinator én toch ook ploegleider

Daarvoor vindt Elijzen bij de Amerikaanse talentenfabriek van Axel Merckx en Koos Moerenhout net de juiste plek. “Ik krijg in deze omgeving alle ruimte om dit vak onder de knie te krijgen. Er zijn betere trainers en betere bewegingswetenschappers dan ik, ook al heb ik veel ervaring in het wielrennen. Maar ik vind het wel heel interessant. De omgang binnen de ploeg gaat op een heel relaxte manier. Het contact met Axel, Koos en de renners is heel prettig. Weinig stress, heel open en eerlijk. Dat voelt heel goed. En na mijn werk bij SEG Racing Academy, keer ik ook weer een beetje terug bij talentontwikkeling.”

Trainer coördinator heet zijn deeltijdfunctie op papier. Maar Elijzen zal ook terugkeren in de ploegleiderswagen. “Dat is niet omdat ik opnieuw de ambitie heb om me daar weer op toe te leggen. Dat zou betekenen dat ik teruggekomen ben op mijn beslissing en dat is niet zo. Toch heb ik wel bewust voor Hagens Berman Axeon gekozen, omdat ik er in deze omgeving met talenten veel plezier uit haal. Ik zal ook niet heel veel koersen als ploegleider afwerken. Dat ben ik nog niet verleerd (lacht, red.) en zo kan ik Axel en Koos ontlasten. Ik sta erop voor de Tour de Bretagne in mei en in het najaar de Grand Prix Wallonie en de Ronde de l’Isard.”

Toptalenten onder zijn hoede

Zijn hoofdtaak is dus echter het coördineren van de trainingen en het contact houden met de renners. Elijzen is onder de indruk van de selectie waarmee hij werkt. “Er zitten heel talentvolle renners bij. Als je sec kijkt naar de vermogens die ze kunnen trappen, zitten daar zeker jongens bij die kunnen doorgroeien naar de WorldTour. Alleen mijn ervaring bij SEG Racing Academy is dat het niet alleen afhankelijk is van hoge wattages. Er moet wat geluk bij komen kijken en een talent moet gestaag door kunnen groeien. Dit is er binnen HBA nu weer meer dan de laatste twee jaar. Maar wie de stap uiteindelijk maakt, moeten we afwachten.”

Met Kasper Andersen (Jumbo-Visma), Jack Drage (Groupama-FDJ), Leo Hayter (INEOS Grenadiers), Darren Rafferty (Quick-Step Alpha Vinyl), Matthew Riccitello (UAE Emirates) en Iván Romeo (Movistar) waren er de laatste maanden al veel talenten van Hagens Berman Axeon mee op trainingsstages bij WorldTour-ploegen. Dries De Pooter tekende zelfs al een profcontract voor 2023 bij Intermarché-Wanty-Gobert. “De bekendere namen ken je wel, maar houdt klimmer Riccitello komend jaar maar in de gaten”, antwoordt de Nederlander op de vraag wie op hem indruk maakt. “Op training is die kleine Amerikaan een soort machine. Dat ventje weegt maar 54 kilo en heeft zijn aanpassingsjaren bij de U23 heel hard nodig.”

Seizoen aftrappen in Kroatië Hagens Berman Axeon begon het seizoen afgelopen week in Kroatië. Dries De Pooter was de beste man van de Amerikaanse ploeg, met een achtste en zeventiende plaats in respectievelijk de Trofej Umag en de Trofej Poreč (beide UCI 1.2). Vanaf donderdag staat de Istrian Spring Trophy (UCI 2.2) op het programma. Dries De Pooter, Michael Garrison, Leo Hayter (die in extremis overkwam van Team DSM U23), Toby Perry, Darren Rafferty en Matthew Riccitello vormen de selectie voor de eerste koers. Selectie Hagens Berman Axeon 2022

Kasper Andersen (19)

Diogo Barbosa (21)

Dries De Pooter (19)

Jack Drage (19)

Michael Garrison (20)

Leo Hayter (20)

Liam Holowesko (21)

Simon Jones (22)

Joe Laverick (21)

Toby Perry (21)

Darren Rafferty (18)

Matthew Riccitello (19)

Iván Romeo (18)