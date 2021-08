DSM-coach Michiel Elijzen stapt uit de professionele wielersport

Na tien jaar als coach in het profpeloton verlaat Michiel Elijzen aan het eind van het seizoen Team DSM om zijn ambitie om een betere coach te worden buiten de professionele wielersport voort te zetten. De oud-renner van Cofidis, Rabobank en Omega Pharma-Lotto is bezig aan zijn derde jaar bij DSM. Wat hij exact gaat doen, is nog niet bekend.

Nadat Elijzen in 2010 een punt had gezet achter zijn professionele wielercarrière, werd hij coach bij achtereenvolgens Lotto Belisol, Belkin, SEG Racing Academy en Veranda’s Willems-Crelan. Sinds 2019 is de 38-jarige Nederlander werkzaam bij Team DSM, waar hij wilde bijdragen aan de continue ontwikkeling van de ploeg, de renners en het stafpersoneel. Hij maakte deel uit van de successen in onder andere de Giro d’Italia van 2019 (de etappezege van Chad Haga in de laatste tijdrit) en de Tour de France (drie zeges) en de Waalse Pijl (met Marc Hirschi) van 2020.

Elijzen heeft het gevoel dat nu het moment is om verder te gaan. “Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Het was natuurlijk een zware beslissing, maar wel een weloverwogen besluit dat goed voelt op dit punt in mijn carrière. Ik ben de ploeg dankbaar voor drie geweldige jaren. Ik heb van mijn tijd hier genoten. Ik kwam hier met de ambitie om een betere coach te worden en ik kan bevestigen dat ik dat doel samen met de steun van de ploeg heb bereikt.

Ik heb met de renners en de staf een aantal ongelooflijke momenten beleefd die ik voor altijd zal koesteren. Ik ben mijn plannen nog steeds aan het finetunen, maar ik kijk echt uit naar de volgende fase in mijn leven. Het beroep van coachen heeft mij altijd aangetrokken en is nog steeds een grote motivatie, dus waarschijnlijk blijf ik mezelf altijd in die richting ontwikkelen maar dan buiten de professionele wielersport”, aldus de Nederlander.

Vriend van de ploeg

Head of coaching bij Team DSM Rudi Kemna laat weten dat de ploeg dankbaar is voor alles wat Elijzen in zijn periode bij de ploeg heeft gedaan. “Het is een ongelooflijke fijne collega met een gepassioneerde, toegankelijke persoonlijkheid die bijdraagt aan de sfeer van de groep. Hij voegt waarde toe aan ons werk met de renners en daagt iedereen om hem heen uit om het beste uit zichzelf te halen. We zijn er zeker van dat hij zal slagen, wat hij ook gaat doen. Hij blijft altijd een vriend van de ploeg en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”