vrijdag 10 november 2023 om 13:44

Michele Gazzoli keert na dopingschorsing terug in hoofdmacht Astana

Michele Gazzoli komt de komende twee seizoenen uit voor Astana Qazaqstan. De 24-jarige Italiaan debuteerde in 2022 al voor de ploeg, maar werd dat jaar na een dopingschorsing wegens een verboden stof in een neusspray geschorst. Dit jaar keerde hij terug in de opleidingsploeg, om nu dus weer terug te keren in de hoofdmacht.

Na een jaar schorsing wegens de vondst van sporen van rhinofluimuci keerde Gazzoli winnend terug in de Arctic Race of Norway. “Deze ploeg gaf mij de kans om terug te keren na een moeilijke periode”, vertelt hij. “Voor mij is dit project als een familie die in mij bleef geloven. Ze hebben er veel aan gedaan om mij weer uitslagen te laten rijden.”

“De komende jaren zal ik er alles aan doen om de ploeg terug te betalen met overwinningen en podiumplaatsen”, aldus Gazzoli, die naast zijn zege in Noorwegen ook de Ronde van Bulgarije won namens het opleidingsteam. Alexander Vinokourov zag dat Gazzoli die kans met beide handen aangreep: “Hij liet zichzelf van zijn beste kant zien, zette resultaten neer en bleek een echte teamplayer.”

“Michele heeft potentie in eendagskoersen en in korte rittenkoersen. Hij kan ook een uitstekende helper zijn voor de kopmannen binnen de ploeg, in de sprints en in de heuvels”, aldus Vino.