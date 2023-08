Michele Gazzoli wint vlak na dopingschorsing rit twee Arctic Race of Norway

Michele Gazzoli heeft de tweede etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen na een attractieve rit. De Italiaanse renner klopte zijn ploeggenoot Christian Scaroni en Jonathan Lastra in een sprint. Noah Hobbs is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De openingsfase van rit twee in Noorwegen kende heel wat heuvels. Desondanks was het wachten op een vroege vlucht, die er pas na een dertigtal kilometer kwam. Ronan Augé (Equipe continentale Groupama-FDJ), Johan Ravnøy (Coop-Repsol), Camilo Andres Gomez (Trinity), Peder Antoni Gravås, Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan) en Vincent Van Hemelen (Flanders-Baloise) sloegen de handen in elkaar en trokken door.

Uno-X zorgt voor spektakel

Het viertal reed echter niet al te lang voor het peloton uit. Dat had alles te maken met de toenemende wind, die ervoor had gezorgd dat er waaiers kwamen. Met name Uno-X probeerde de boel te forceren en sleurde aan kop van het peloton. Het beulswerk zorgde verschillende keren voor verbrokkeling, maar definitieve gaten vielen er niet.

De mannen van Uno-X besloten dan maar om gezamenlijk te demarreren. Even sloegen ze een gaatje, maar het peloton zag al snel het gevaar. Een nieuwe poging van de Noren en Denen werd zo geneutraliseerd. Vervolgens keerde de rust weer terug in het peloton. Uno-X reed nog steeds op kop, maar ze probeerden het peloton niet meer in stukken te scheuren.

Gazzoli verrast, Hobbs pakt leiderstrui

Op die manier kregen we een sprint in Hammerfest. De slotkilometer liep nog stevig omhoog, waardoor we een vreemde sprint kregen. Michele Gazzoli sprintte in barre weersomstandigheden naar een knappe zege. Hij hield zijn ploeg- en landgenoot Christian Scaroni en Jonathan Lastra af. In de top-10 eindigden met Milan Fretin (5e), Elias Maris (7e) en Dylan Teuns (9e) nog drie Belgen.

Alberto Dainese, de winnaar van de eerste rit, kwam als achttiende over de streep. De Italiaan moest zijn leiderstrui na afloop afstaan aan de jonge Noah Hobbs, want de Brit nam onderweg bonificatieseconden. De nog maar 19-jarige Hobbs, die uitkomt voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, leidt met een seconde.