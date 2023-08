Negen dagen na dopingschorsing direct raak: het verhaal van Michele Gazzoli

Interview

Michele Gazzoli heeft zijn eerste profoverwinning behaald in de tweede rit van Arctic Race of Norway, maar nog belangrijker; hij heeft naar eigen zeggen een dikke streep gezet onder zijn dopingschorsing. En dat al op zijn tweede koersdag.

Pas negen dagen geleden eindigde zijn dopingsschorsing. Op zijn tweede koersdag als vrij man heeft Michele Gazzoli direct toeslagen. In de Arctic Race of Norway veroverde hij zijn eerste profoverwinning. “Dit is een droom”, glundert hij na de finish. “Ik heb zó hard gewerkt voor dit doel. Het afgelopen jaar heb ik iedere dag, iedere training en iedere seconde gedacht aan dit moment. Ik ben weer helemaal terug.”

Vorig jaar augustus werd de 24-jarige Italiaan geschorst wegens een overtreding van de dopingreglementen. Op 17 februari 2022 testte hij tijdens de Volta ao Alargve positief op rhinofluimucil, een stofje dat in neussprays wordt gebruikt om neusslijmvlies te bestrijden.

De UCI classificeerde het vergrijp als een onopzettelijke overtreding van de antidopingregel, en daarom werd de straf beperkt tot een jaar. Naast zijn resultaten in de Portugese wedstrijd ging er ook formeel een streep door zijn profcontract bij Astana, hoewel ze zich achter hem schaarden.

“Het jaar duurde lang. Ik ben blijven trainen om mezelf te verbeteren. Dat heeft mij de houvast gegeven om door te gaan. Met mijn vrienden, waaronder Filippo Baroncini (rijdt bij Lidl-Trek, red.) ben ik twee keer op trainingskamp naar Livigno geweest. Dat het nu meteen lukt maakt mij emotioneel, maar ook heel gelukkig.”



De renner uit Brescia maakt momenteel officieel deel uit van het Astana Qazaqstan Development Team. WorldTeams met een opleidingsploeg mogen in niet-WorldTour-wedstrijden renners uit de opleidingsploeg selecteren. Door die regel is Gazzoli in Noorwegen weer tijdelijk herenigd met zijn ploegmaten. “Het team heeft altijd in mij blijven geloven en daar ben ik ze dankbaar voor.”

De toezegging voor een plek in de opleidingsploeg kreeg hij afgelopen mei ten tijde van de Giro d’Italia. Of hij volgend weer een contract krijgt bij het WorldTeam wilde hij niet zeggen, al leek hij zichzelf per ongeluk te verspreken.