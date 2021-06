Michel Wuyts: “Ik ben ontgoocheld dat het zo abrupt stopt”

Michel Wuyts moet van de VRT na het veldritseizoen met pensioen, maar als het aan de populaire wielercommentator zelf lag, dan was hij nog even doorgegaan. “Ik ben ontgoocheld dat het zo abrupt stopt”, vertelt Wuyts aan het Belgische De Tijd .

“Ik ben nog niet uitverteld, niet uitgeblust”, gaat hij verder. “Ik heb nog de energie en het fanatisme om er tegenaan te gaan. Met bovendien meer interne rust en zelfverzekerdheid.”

Net als zijn collega José De Cauwer had Wuyts gehoopt om op zelfstandige basis nog een aantal jaar door te kunnen. Frank Raes en André Meganck kregen die kans na hun pensioen nog wel. “Meganck bleef na zijn pensioen nog zeker drie jaar aan de slag.”

Volgens het medium komt dat onder meer door de nieuwe CEO Frederik Delaplace, die in tegenstelling tot zijn voorganger Paul Lembrechts meer de nadruk legt op personeelsmobiliteit. Ook zou het een kwestie van geld zijn voor de VRT, die al even aan bezuinigen is.