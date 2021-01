Michael Zijlaard kijkt vooruit met de Wooning Zesdaagse: “We zitten mega in de lift”

Interview

Afgelopen november was in Rotterdam normaal gesproken de 39e editie van de Wooning Zesdaagse gehouden. Maar in plaats van rollende banden, het gebrom van derny’s en de iconische scheepstoeter, bleef het muisstil in Ahoy. En dat terwijl het net zo lekker ging met het evenement. Achter de schermen is wedstrijddirecteur Michael Zijlaard echter al hard met de toekomst bezig. “We zitten op een hoog niveau, maar we willen nog stappen zetten.”

Corona? Een jaar geleden was het nog een mysterieuze longziekte in Oost-China, dat met name voor omliggende landen als Hongkong en Zuid-Korea een zorg was. In Nederland was het virus in die periode nog een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Rotterdam Ahoy was op dat moment het decor van de 38e Wooning Zesdaagse en na de laatste avond kregen Wim Stroetinga en Yoeri Havik de winnaarstrofee uitgereikt uit handen van Joop Zoetemelk. Omdat het evenement voortaan in het najaar plaatsvindt, zou de volgende editie tien maanden later al worden gehouden.

In de maanden na de zesdaagse ontwikkelde het coronavirus zich echter tot een pandemie en al in mei kondigde de organisatie aan dat de 39e editie met een jaar werd uitgesteld. “Er zijn meer redenen waarom we al snel hebben gezegd dat het hem niet ging worden in november”, vertelt Zijlaard. “Ten eerste wisten we dat het een grote uitdaging zou worden om het evenement twee keer in een jaar te houden, want alle partners moeten in hun boekjaar twee keer de zesdaagse opnemen. Daarnaast wisten we niet hoelang het coronavirus zou duren.”

Terwijl andere evenementen de ontwikkelingen nog even aankeken, hakte de zesdaagse spoedig de knoop door. “In ons concept fietsen de renners dicht om het middenterrein met de zakelijke klanten heen, terwijl aan de andere kant, op de tribune, de toeschouwers zitten. Zo kan iedereen het spektakel goed volgen. Dat maakt wat wij aan het doen zijn, uniek. En stel je voor dat je dat op anderhalve meter moet doen, dan valt het plaatje helemaal weg. Het is geen evenement dat je alleen maar op tv zou kunnen uitzenden, daar moet je ook bij zijn.”

Om ook de sponsors, die eveneens zuchtten onder het coronavirus, niet te lang aan het lijntje te houden, nam de wedstrijdorganisatie al snel het besluit om het event uit te stellen tot december 2021. “In de historie zijn we nooit weggeweest; voor ons gevoel natuurlijk wel, want er zit bijna twee jaar tussen deze edities. Maar over tien jaar zal nooit iemand zeggen: zijn jullie er niet geweest in dat jaar? Daardoor konden wij wel makkelijker beslissen om het niet te doen. Het ging ons immers heel weinig brengen om maar te blijven hopen dat we konden draaien.”

In de lift

Zijlaard en zijn team waren juist net bezig enkele vernieuwingen door te voeren. In de vorige editie deed de gele leiderstrui zijn intrede en werden de punten voor alle onderdelen gelijkgetrokken. Zo levert winst achter de derny nu net zoveel punten op als een zege in de koppelafvalkoers. Ook werd, om het publiek meer bij de koers te betrekken, de gouden buzzer geïntroduceerd, waarmee koppels tien punten voor het klassement kunnen winnen. “Wat dat betreft is het jammer dat de zesdaagse niet doorging, want we zitten mega in de lift.”

In de novembereditie zou de zesdaagse voor het eerst op zondag eindigen en dat bood ook weer nieuwe kansen. “Vanuit onze ambitie zijn we met onze geweldige ploeg twee dagen op de hei gaan zitten en hebben we ons afgevraagd: wat betekent die zondag dan? Dat ook kinderen mee kunnen en die hebben de toekomst. Dan visualiseer je een volledig vol Ahoy, waar vaders ook de fietsende kinderen van 12 jaar meenemen. Dan baal je natuurlijk dat je daar niet mee kan doorpakken. Dat doen we wel achter de schermen, maar je wil laten zien wat de bedoeling daarvan is.”

Mercedessen

Sinds Zijlaard samen met Peter Schep in 2015 het wedstrijddirectieschap op zich nam, is hij bezig om het publiek zes dagen lang spanning te geven. “Dat miste ik wel toen ik hier binnenkwam. De sterkste renners werden bij elkaar gezet en vanaf koppel 6 wist je op voorhand dat je kansloos was. Want als je twee Mercedessen met een grote motor bij elkaar zet en je zet daar twee Subaru’tjes met een kleinere motor tegenover, ga je dat niet winnen. Maar als je een Mercedes met een Subaru zet en je zet daar weer twee Volkswagens tegenover… Dan zijn de kwaliteiten zo verdeeld dat ook koppel 9 kan winnen.”

Uiteindelijk willen ze een zo groot mogelijke onvoorspelbaarheid. “Ik vind dat mijn collega’s in de andere landen de topkoppels meer uit elkaar moeten trekken, net als wij doen. Want het gaat om de sport, vind ik. Ik ben teveel liefhebber van de sport om er een entertainmentprogramma op los te laten. Wij willen een natuurlijke strijd. En de ene keer is het vrolijk in het rennerskwartier en de andere keer zijn de renners echt pissed. Dan hebben ze ruzie van ‘Waarom rijd je achter mij aan’ of ‘Waar slaat dit op’. Daar smul ik van!”

“Ik ben er trots op dat we samen met het hele team het voor elkaar hebben gekregen dat kenners al jaren zien dat dit heel hoog niveau wielersport is. Als je nu nog durft te zeggen dat, als je Ahoy uitloopt, dit een amusementsprogramma is waarin dit en dat wordt gefaket, dan heb je echt geen verstand van wielrennen. Het is haast bespottelijk tegenover de renners. Wij, Peter en ik, proberen alleen alles te creëren zodat er een megagevecht komt, dat er goede renners zijn, die aan elkaar gewaagd zijn. Wij bepalen niet welke kant het op gaat.”

Wegwielrenners

Daarnaast streven Zijlaard en Schep zoveel mogelijk naar een mix tussen echte baanwielrenners en de renners uit het wegwielrennen. Niki Terpstra, Dylan van Baarle en Dylan Groenewegen zijn slechts een greep uit de lijst profrenners, die de laatste jaren in Rotterdam aan de start stonden. “Die zijn toch allemaal echt wel dol op de zesdaagse. En buiten dat het een waanzinnige training is voor die gasten, willen ze heel graag de zesdaagse winnen. Want het is toch een eer als je wint en je vervolgens je naam vereeuwigd ziet op de winnaarsring.”

Vorig jaar januari wisten 35.000 toeschouwers de weg naar Ahoy te vinden. “Daar zitten we al een paar jaartjes op en dat is prima. Sterker nog, in het Kuipke van Gent is op de tribune plaats voor 5.000 bezoekers. Als we willen, kunnen wij ongeveer 10.000 mensen op een dag binnen hebben. Dat zijn zoveel mensen, dan moet je reëel zijn: voor baanwielersport is dat een superuitdaging. Dus we moeten in ogenschouw houden dat we altijd uitverkocht zouden zijn als we een normaal wielerstadion zouden hebben.”

Met de huidige bezoekersaantallen staat de Rotterdamse Six dus tussen de grootste zesdaagses van Europa, maar voor Zijlaard is dat nog niet genoeg. “Als ik zie hoeveel mensen in Nederland dol zijn op wielersport, vind ik dat de ambitie nog hoger moet liggen omdat we de ruimte hebben. Dat het stadion niet vol zit, ligt deels aan de zichtbaarheid. Neem schaatsen bijvoorbeeld, dat is altijd live op de NOS. Baanwielrennen zien we te weinig. Maar als mensen het eenmaal hebben ontdekt, zien ze dat het megatof is om die gasten zo te zien rondvliegen.”

Een grotere plek op de sportkalender en nog meer publiek op de tribunes, daar werken ze met de Wooning Zesdaagse nu naar toe. “Het evenement is nu al zichtbaarder, makkelijker te volgen, de renners komen graag bij ons rijden. Dat hebben we al bereikt. We zitten op een hoog niveau, dus het is niet dat we in een put zitten waar we uit moeten. Ik heb het over kleine stappen, maar wel met grote gevolgen. Bijvoorbeeld door van de vakantieperiode net na nieuwjaar naar het najaar te wisselen, waardoor we zakelijk nog een slag kunnen maken.”

Vijfjarenplan

Vlak voor de lockdown stelden Zijlaard en zijn team nog een vijfjarenplan op over waar ze naar toe wilden. “We willen een nog bredere uitstraling, zeg maar landelijk, internationaal. We zijn wel echt een Rotterdams evenement, maar dat is omdat we het in Rotterdam houden en we veel partners uit de regio hebben. Want als je naar het rennersveld kijkt en de impact van het evenement, is het gewoon een landelijk evenement. Sterker nog, internationaal, want ook alle buitenlanders willen hier graag rijden. Het is alleen jammer dat we over de grens vooralsnog lastig te volgen zijn. Aan de andere kant is dat ook een grote kans voor de toekomst.”

Ondanks de lockdown, ging de organisatie al met enkele punten uit het plan aan de slag. Zo werd Zesdaagse TV gelanceerd. “Uiteindelijk willen we ook sterker worden in video. Misschien dat je op termijn de zesdaagse altijd wel kan volgen op onze site, bijvoorbeeld tot Australië aan toe. Om in contact met onze fans en sponsors te blijven en om alvast het een en ander uit te proberen, kwam het idee om Zesdaagse TV te gaan doen. We zijn er heel erg trots op dat we dat, samen met RTV Rijnmond, hebben kunnen neerzetten.”

Ook was er het plan om in de coronaperiode, in de nieuwe RTM Stage van Rotterdam Ahoy, een online zesdaagse-avond te organiseren met een aantal renners. “Dat willen we nog steeds, maar dat kan alleen als er een beetje ruimte in de coronamaatregelen komt. Maar ik zie het in de toekomst wel gebeuren dat die online technologie verder gaat en dat je virtueel in de zesdaagse kan meedoen. Hoe tof zou het zijn om straks gewoon in te loggen op de computer en dan in de zesdaagse tussen die gasten te rijden?”

Peter Sagan

Wie zou Zijlaard, tot slot, nog eens graag aan de start van de zesdaagse willen zien? “We hebben heel lang gezegd dat Peter Sagan natuurlijk super zou zijn. Maar ik weet überhaupt niet of hij op de baan rijdt. En als je geen baanervaring hebt, kan je ook onmogelijk in dit spektakel meerijden – al kan je nog zo hard fietsen. Als je de techniek van het aflossen niet beheerst bijvoorbeeld, rijd je echt verdwaasd rond. Maar ook Mark Cavendish is nog nooit bij ons geweest. Natuurlijk zou ik die graag hebben, dat is een grote naam. En hij kan ook nog eens geweldig op de baan rijden.”

Wel moet een renner ‘haalbaar’ zijn. “Met wat ze vragen en wat wij kunnen betalen. Omdat we de wedstrijd in zijn totaliteit belangrijker vinden dan een renner. Dus wij gaan nooit een megabedrag neerleggen voor een renner, die waarschijnlijk niet eens kan winnen. En ik zal nooit aan de andere renners vragen om langzamer te fietsen omdat de Tourwinnaar meerijdt – dat gaat niet gebeuren. Die gasten komen alleen als ze de ervaring hebben en de ambitie om te winnen. De drive om grote renners aan te trekken ligt er echter altijd! Maar ik vind toch dat we er steeds weer in slagen om geweldige renners naar Ahoy te halen.”

2020 was ook voor Michael Zijlaard een veelbewogen jaar. In november had hij eigenlijk in Rotterdam Ahoy als wedstrijdleider van de Wooning Zesdaagse langs de baan moeten staan, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Daarnaast kwam na vijf seizoenen een einde aan het Roompot-project, waarvan hij aan de wieg stond. In een tweedelig interview neemt hij beide hoofdstukken door.