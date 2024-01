zaterdag 6 januari 2024 om 16:17

Michael Vanthourenhout toont BK-vorm in Gullegem: “Voel dat het elke week beter gaat”

Michael Vanthourenhout heeft eindelijk weer weten te winnen. Na zijn zege op het EK in Pontchâteau, begin november, was hij niet meer aan het feest, maar in de Hexia Cross Gullegem stond hij weer eens op de hoogste trede van het podium. “Het ging eigenlijk heel goed”, begon hij zijn verhaal in het flashinterview na afloop.

“Ik was iets minder gestart, maar ik voelde vanaf het begin wel dat ik snel vooraan mee kon doen”, vervolgde Vanthourenhout. “Iets voor halfweg koers heb ik dan geprobeerd om een gaatje te slaan. Dat heb ik snel uitgebouwd naar een twintigtal seconden en vervolgens heb ik het daarop proberen te houden.”

Lange solo

Voor de start had Vanthourenhout nog gezegd dat het parcours in Gullegem hem niet geschikt leek voor een lange solo. Toch was dat precies wat hij deed. “Het parcours was ten opzichte van de verkenning nog veel veranderd, door de vrouwenkoers. Je moest toch wel veel je eigen lijnen kiezen. En als je vijftien, twintig seconden hebt, kun je je eigen ding doen. Dan is het wel gemakkelijker om alleen te rijden.”

Wanneer voelde Vanthourenhout dat hij de sterkste was in koers? “Pas de laatste twee ronden. Ik zag nog wel even dat Cameron (Cameron Mason, de nummer twee, red.) nog wat dichterbij kwam. Toen moest ik toch nog even wat boven mijn toeren gaan. Daarna zag ik dat er weer wat seconden bij kreeg.”

Het parcours in Gullegem werd volgens Vanthourenhout alsmaar zwaarder. “Bij de tweede post was het aan het einde bijna niet meer mogelijk om er doorheen te fietsen. Maar al met al, met de weersvoorspellingen en de omstandigheden, vond ik het nog wel een heel mooi parcours.”

BK-vorm

Met zijn zege lijkt Vanthourenhout precies op tijd klaar voor het BK van volgende week, waar hij zijn titel verdedigt. “Ik voel dat het elke week wat beter gaat. Daarom dat ik deze cross er ook bij wilde nemen, zodat ik nog een keer goed diep kon gaan en eens mee te doen voor de overwinning. Dat is ook belangrijk. Met de Grote Drie is het niet altijd simpel om finale te rijden. In zo’n cross is het wel heel belangrijk.”