Niels Bastiaens • woensdag 27 december 2023 om 14:10

Michael Vanthourenhout stilaan aan de betere hand: “Schouderpijn is gepasseerd”

Video Michael Vanthourenhout blijft een beetje achter de feiten aanhollen, maar naar eigen zeggen gaat het steeds beter met de Europese kampioen. De Europese kampioen is voor de komende maanden allesbehalve uitgeteld, zo vertelt hij aan WielerFlits.

De kerstperiode van Vanthourenhout is er voorlopig eentje met hoogtes en laagtes. Herentals (tiende) en Antwerpen (zestiende) waren de moeilijke dagen, terwijl hij in Namen (vijfde) en Gavere (zevende) tussen de mensen stond. “Het gaat eigenlijk best goed met mij. Het wordt nu beter en beter”, zegt Vanthourenhout voor onze camera.

Een pijnlijke schouderblessure hield hem enige tijd uit de voorste regionen, maar ook die verdwijnt intussen stilaan. “De schouderpijn is min of meer weg. Tijdens de crossen heb ik er weinig last van, dus voor mij is dat gepasseerd.”

“Maar er zijn verschillende factoren die me op de achtergrond hielden. Er was inderdaad die schouderblessure. Ik heb ook wat pech gehad. En nu zijn de Grote Drie er, wat het ook niet simpel meer maakt om op het podium te staan. Gelukkig komen er nog veel mooie crossen aan. Het is nog twee maand cross, en daarin hoop ik snel nog een keer op het podium te staan.”

EK al binnen

Vanthourenhout kende vorig seizoen nog zijn beste jaar ooit, terwijl hij dit seizoen alleen nog op het EK kon juichen. “Die Europese titel zorgt er wel voor dat ik een beetje anders naar de situatie kan kijken. Het geeft ook wat zekerheid naar volgend jaar toe. Maar natuurlijk, als je die trui dan hebt, wil je die ook graag tonen. Dat wil en kan ik doen door nog zo vaak mogelijk op het podium te staan. Het crossseizoen zit er nog niet op. Eigenlijk moeten de belangrijkste maanden nog komen. Ik kan nog veel rechtzetten.”

Met de klassementen – stevig in handen van ploegmaat Eli Iserbyt en Lars van der Haar – moet Vanthourenhout zich in principe niet meer bezighouden. “Maar in de Superprestige kan ik nog een zaakje doen in het klassement. Ik kan er nog meestrijden voor het podium, dus Zolder en Diegem zijn heel belangrijk. En daarna wordt het uitkijken naar het Belgisch kampioenschap.”