donderdag 16 november 2023 om 18:40

Michael Vanthourenhout moet passen voor crossen in Merksplas en Troyes

Michael Vanthourenhout zal komend veldritweekend niet in actie komen. De Europees kampioen kampt nog altijd met maagproblemen en slaat daarom zowel de Superprestige Merksplas als de Wereldbeker Troyes over. Dat laat zien ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal weten in een persbericht.

Afgelopen zondag gaf Vanthourenhout op het laatste moment ook al forfait voor de Wereldbeker Dendermonde. “Michael is tot op de dag van vandaag helaas nog niet hersteld”, vertelt Jurgen Mettepenningen, de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Een streep door onze rekening, maar starten in Merksplas of Troyes is onmogelijk. Hopelijk is Michael snel weer helemaal de oude en kunnen we hem in Kortrijk en Dublin terug op volle kracht in actie zien.”

De Urban Cross Kortrijk (25 november) en de Wereldbeker Dublin (26 november) staan volgend weekend op het programma.