Niels Bastiaens • zaterdag 11 november 2023 om 18:18

Gezwollen knie dwingt Michael Vanthourenhout tot opgave in Niel

Michael Vanthourenhout heeft zijn eerste wedstrijd als gloednieuwe Europese kampioen niet kunnen volbrengen. De West-Vlaming verliet de Jaarmarktcross in Niel met pijn aan de knie, zo bevestigt zijn ploeg aan WielerFlits.

Vanthourenhout kwam twee keer ten val en holde eigenlijk heel de wedstrijd achter de feiten aan. Op een gegeven moment kwam hij zelfs buiten de top 20 terecht. Na zijn eerste valpartij kon de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal zijn wedstrijd nog vervolgen, maar bij de tweede val bezeerde hij zijn knie.

Die valpartij zou de Europese kampioen uiteindelijk ook tot opgeven dwingen. Vanthourenhout kampte met een zwelling op zijn knie, en ziet zo in één klap het klassement van de Telenet Superprestige in rook opgaan. Daarin stond hij voorlopig tweede.

Het is nog niet bekend of hij zondag aan de start komt van de Wereldbekermanche in Dendermonde, die op de terreinen van zijn ploegbaas Jurgen Mettepenningen wordt verreden. Vanthourenhout wil eerst afwachten hoe hij zich na een nachtje herstellen voelt.