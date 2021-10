Michael Vanthourenhout fit genoeg voor Wereldbeker Zonhoven

Michael Vanthourenhout staat vandaag ‘gewoon’ aan de start van de wereldbekercross van Zonhoven. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal kreeg donderdagochtend, voor de Kermiscross van Ardooie, last van ernstige maagproblemen. Vanthourenhout is nu echter fit genoeg om de Kuilcross van Zonhoven te betwisten.

Vanthourenhout moest donderdag ter controle zelfs naar het ziekenhuis. Na meerdere medische onderzoeken heeft de crosser nu groen licht gekregen om mee te doen aan de Wereldbeker van Zonhoven. De 27-jarige Vanthourenhout hoopt vandaag zijn derde plaats in de Wereldbeker vast te houden, zo meldt Pauwels Sauzen-Bingoal via social media.

Vanthourenhout doet na drie manches in de Verenigde-Staten nog volop mee voor de eindzege in de Wereldbeker. Hij begon zijn wereldbekercampagne met een tweede plek in Waterloo en werd vervolgens derde in de Wereldbekers van Fayetteville en Iowa. Dit brengt hem op een totaal van tachtig punten. Het verschil met leider Eli Iserbyt (110 punten) is exact dertig punten.