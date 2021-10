Voorbeschouwing: Wereldbeker Zonhoven 2021

Het veldritpeloton reist vanuit West-Vlaanderen door naar Belgisch-Limburg, waar zondag in Zonhoven de vierde proef van de Wereldbeker wordt afgewerkt. De Limburgse topcross is dit jaar aan zijn 25ste editie toe. Al is de cross zoals we die vandaag in Zonhoven kennen in niets meer te vergelijken met die van toen. Met dank aan de intrede van ‘De Kuil’ in 2010. WielerFlits blikt vooruit op een van de mooiste klassiekers die het veldrijden rijk is.

Historie

Weinig jonge veldritfans die het weten, maar de cross in Zonhoven heeft een traditie die teruggaat tot in 1958, toen Firmin Van Kerrebroeck er de eerste van negen opeenvolgende edities won. Na 1966 verdween Zonhoven echter van de kalender om pas in 2005 opnieuw zijn opwachting te maken. Twee keer (in 2005 en 2006) was de organisatie in handen van de gemeente, tot in 2007 Hans van Kasteren er zijn opwachting maakte. Nog twee jaar later liet Van Kasteren zich bijstaan door Theo Groenendaal, die heeft onder meer de organisaties van het NK ’89 en het WK 2000 (beiden in Sint-Michielsgestel) op zijn palmares heeft staan.

In 2010 nam Zonhoven – dat ondertussen in de Superprestige stapte – een hoge vlucht, met dank aan de toevoeging van de ondertussen ‘wereldberoemde’ Kuil (zie bespreking parcours). De cross kreeg in een mum van tijd een pak meer aanzien, de toeschouwers vonden massaal de weg naar de Limburgse gemeente en ook de renners bleven laaiend enthousiast over het ‘arena-gevoel’ wanneer ze het mulle zand van de Kuil induiken.

Golazo-cross in de Superprestige

Een belangrijke wijziging vond plaats in 2011, toen event-organisator Golazo de GP Zonhoven, zoals de wedstrijd officieel heet, in handen kreeg. Golazo is sindsdien eigenaar van de wedstrijd, al blijft het nog steeds beroep doen op de diensten van Theo Groenendaal. Opmerkelijk in het verhaal: ook al is Golazo organisator van de DVV Trofee (intussen X2O Trofee), de veldrit in Zonhoven bleef tot twee jaar geleden deel uitmaken van de Superprestige, het ‘concurrerende’ regelmatigheidscriterium in België en sinds 2018 in handen van Flanders Classics.

Dit jaar is Zonhoven in de Wereldbeker ingestapt en Golazo gaf de organisatie voor één jaar aan Flanders Classics, weliswaar uit noodzaak. Er werd een verlies van 60.000 tot 80.000 euro ingecalculeerd en dat risico wilden ze bij Golazo niet nemen. Flanders Classics, dat de Wereldbeker in handen geeft, depanneert. Al blijft het de vraag wat er volgend jaar gaat gebeuren met deze klassieker. “Zonhoven is een kleine gemeente. Het kan een veldrit niet in die mate subsidiëren zoals steden als Namen en Antwerpen dat kunnen”, zegt Golazo-CEO Christophe Impens.

Nog dit: Sven Nys is de absolute recordhouder in Zonhoven wat het aantal overwinningen betreft. Gespreid over negen jaar, won hij vijf keer de wedstrijd. Mathieu van der Poel won dan weer de laatste drie edities en dat zal voorlopig niet veranderen, want de regerende wereldkampioen is er zondag niet bij. Bij de vrouwen is Sanne Cant de grote slokop. Als zandspecialiste won ze vijf van de laatste zeven edities. Alleen in 2017 en 2019 won ze niet.

Laatste tien winnaars:

Mannen

2020: niet georganiseerd door Covid-19

2019: Toon Aerts

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Kevin Pauwels

2013: Sven Nys

2012: Sven Nys

2011: Niels Albert

2010: Zdeněk Štybar

Vrouwen:

2020: niet georganiseerd door Covid-19

2019: Annemarie Worst

2018: Sanne Cant

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: geen dameswedstrijd wegens het EK in Mladá Boleslav

2012: Sanne Cant

2011: Sanne van Paassen

2010: Daphne van den Brand

Laatste editie

Toon Aerts solo na tuimelperte Sweeck

Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert in de laatste editie van de cross in Zonhoven, ook al werd die begin december afgewerkt. Van der Poel toefde in het Spaanse Benicassim op stage met zijn ploegmaats van de weg, Van Aert zette toen nog zijn laatste stappen in zijn revalidatie na zijn zware val in de Tour de France.

Dus werd uitgekeken naar Laurens Sweeck, Tom Pidcock, Toon Aerts, Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Quinten Hermans. Aerts sloeg al in de tweede ronde een kloof, al sloten Sweeck en Hermans vlot weer aan. Pidcock, Van Kessel en Iserbyt repten zich en zorgden voor een kopgroep van zes.

Vervolgens nam Pidcock het initiatief, maar het was een counterende Toon Aerts die profiteerde en een voorsprong van dik tien seconden bijeen fietste. Achter hem probeerde Laurens Sweeck nog de meubelen te redden en dé zandspecialist bij uitstek slaagde ook in zijn opzet. Maar tot een echt duel kwam het uiteindelijk toch niet: bij de laatste passage door de Kuil ging Sweeck onderuit. Aerts bedankte vriendelijk en snelde naar winst, voor Sweeck en Eli Iserbyt.

Uitslagen Zonhoven 2019

Mannen Elite:

1. Toon Aerts

2. Laurens Sweeck op 28″

3. Eli Iserbyt op 34″

4. Quinten Hermans op 42″

5. Lars van der Haar op 45″

Worst beslecht beklijvend duel met Alvarado in haar voordeel

Sanne Cant, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Inge van der Heijden waren de vier rensters die de openingsfase domineerden. Cant moest als eerste de rol lossen, dieper in de wedstrijd ging het vooraan ook te snel voor Inge van der Heijden, zodat we op een duel Worst-Alvarado afstevenden.

Achter het Nederlandse duo knokte zowaar Yara Kastelijn, ondanks een hoge foutenlast in het eerste deel van de wedstrijd, zich nog naar een podiumstek. Kastelijn kwam zelfs nog even helemaal voorin aansluiten, maar strandde op negen seconden. Ook Alice Maria Arzuffi passeerde nog Cant en Van der Heijden en werd vierde.

Worst en Alvarado duldden dus heel even het gezelschap van Kastelijn, maar finaal trokken de twee samen naar de laatste rechte lijn, waarin Worst zich de snelste toonde. Meteen een van de mooiere zeges op de erelijst van de 777-renster.

Vrouwen Elite

1. Annemarie Worst

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 1″

3. Yara Kastelijn op 9″

4. Alice Maria Arzuffi op 20″

5. Inge van der Heijden op 32″

Parcours

De Kuil, vroeger bekend als het stort van Termolen, is sinds 2010 het sleutelpunt in het parcours in Zonhoven. Met dank aan Tom Meeusen en zijn ploegmaats van het toenmalige Telenet-Fidea, die de put ontdekten tijdens een training. “Waarom wordt die niet in het parcours geïntegreerd”, vroeg Meeusen aan zijn teammanager – en organisator van de cross – Hans van Kasteren.

De bewuste zandput lag immers maar twintig meter voorbij het keerpunt van de omloop dat toen gebruikt werd en paste perfect in het al zanderige parcours. Een paar maanden later was het zo ver. De passage in de Kuil situeert zich ongeveer na een derde van het parcours. Na de (offroad-)start volgen een tweetal haakse bochten en een eerste passage door de materiaalpost. Dan gaat het via een lange hellende strook naar de dubbele passage door de Kuil (goed te zien links op de afbeelding).

De renners gaan daarbij in rechte lijn naar de overkant. Bij het verlaten van de Kuil is een looplus aangebracht. Vervolgens gaat het meteen linksaf op het zanderige plateau. Eenmaal uit de Kuil gaat in dalende lijn terug richting materiaalpost om zo via een ommetje (rechtsboven op de foto) opnieuw naar de finishzone te rijden.

Programma

Programma – zondag 24 oktober 2021

11u30: Junioren (geen Wereldbeker!)

13u40: Elite en U23 Vrouwen

15u05: Elite en U23 Mannen

Locatie en inkom:

Terrein Molenheide in Zonhoven

Inkom: aan de kassa betaalt u 18 euro

Een geldig ‘Covid Safe Ticket’ is verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen gratis toegang en hebben geen ‘Covid Safe Ticket’ nodig.

Deelnemers Mannen

Deelnemers Vrouwen

Tussenstand Wereldbeker Mannen (na 3 proeven)

1. Eli Iserbyt – 110 punten

2. Quinten Hermans – 86

3. Michael Vanthourenhout – 80

4. Lars van der Haar – 64

5. Toon Aerts – 64

6. Jens Adams – 57

7. Ryan Kamp – 50

8. Daan Soete – 48

9. Toon Vandebosch – 46

10. Niels Vandeputte – 45

Tussenstand Wereldbeker Vrouwen (na 3 proeven)

1. Marianne Vos – 102 punten

2. Lucinda Brand – 92

3. Denise Betsema – 85

4. Blanka Kata Vas – 65

5. Puck Pieterse – 60

6. Annemarie Worst – 59

7. Clara Honsinger – 53

8. Yara Kastelijn – 51

9. Jolanda Neff – 43

10. Shirin van Anrooij – 43

Favorieten

Mannen

In deze fase van het seizoen doen we het nog steeds zonder de ‘wegrenners’ Van Aert, Van der Poel, Pidcock, Vermeersch en Merlier. Maar er is uiteraard volk genoeg dat het publiek in de Kuil kan animeren. Voor deze wereldbekermanche kijken we in de eerste plaats naar Laurens Sweeck en Toon Aerts, de twee die ook twee jaar geleden voor de overwinning duelleerden.



Aerts en Sweeck (weliswaar na pech) werden in Ruddervoorde respectievelijk derde en vijfde, maar zullen in de tweede koershelft ongetwijfeld met Zonhoven in het achterhoofd rondgefietst hebben. Sweeck komt terug van stage, lijkt iets frisser dan Aerts, die – ondanks winst in Gieten – nog niet zijn maximale rendement haalt.

Sweeck heeft met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch nog drie ploegmaats die lang kunnen meedoen. Al had Iserbyt – die niet altijd beste maatjes is met zandomlopen – het na Ruddervoorde vooral over het beperken van de schade. Vanthourenhout kampte de voorbije week dan weer met maagperikelen en is wellicht niet helemaal topfit. Vandebosch is nog jong, maar wel een echte zandkliever.

Voorts verwachten we opnieuw Quinten Hermans en Lars van der Haar voorin. Niet toevallig waren die twee ook in het verleden al goed voor mooie ereplaatsen in de Kuil. Ze teren in deze fase van het seizoen ook op een hoog vormpeil en in een goede dag doen ze allebei mee voor winst.

Tot slot zijn we benieuwd naar de prestaties van twee jongeren: Niels Vandeputte en Pim Ronhaar. Twee echte jonge zandspecialisten die hun zinnen op Zonhoven hebben gezet. Pim Ronhaar kroonde zich in Oostende tot wereldkampioen bij de beloften in het zand. Hij krijgt voor het eerst een ster in onze wekelijkse favorietenlijst.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laurens Sweeck

** Toon Aerts, Quinten Hermans

* Lars van der Haar, Eli Iserbyt, Pim Ronhaar

Vrouwen

Ook bij de vrouwen is er geen compleet deelnemersveld voor de eerste Belgische wereldbekermanche. In vergelijking met de wedstrijden in de Verenigde Staten missen we onder meer leidster Marianne Vos, maar ook de nummer vier Blanka Kata Vas, de nummer zeven Clara Honsinger en de nummer negen Jolanda Neff sturen hun kat naar Limburg.

De topfavorietes zijn zonder twijfel Denise Betsema en Annemarie Worst, met een lichte voorkeur voor de Texelse, die zaterdag de Superprestigemanche in Ruddervoorde naar haar hand zette. Worst werd er overigens netjes tweede, voor Inge van der Heijden. Ook zij is een van de rensters waarvan we in het zand van Zonhoven een en ander verwachten.

Lucinda Brand zakt voor Zonhoven een paar plekjes in ons lijstje. Na Ruddervoorde gaf de wereldkampioene aan zich allesbehalve topfit te voelen. “En ik moet realistisch zijn, ik zal morgen in Zonhoven niet plots meedoen voor winst”, klonk het achteraf. Toch krijgt ze een ster, net als Aniek van Alpen en Sanne Cant. De Belgische kampioene deed het voortreffelijk in Ruddervoorde en ook zij kickt op zand.

Ceylin del Carmen Alvarado hervat de competitie na een paar weken inactiviteit, maar vraagt een beetje krediet. In principe doet de Rotterdamse topper in Zonhoven nog niet mee voor de podiumplaatsen, al mag ze ons verrassen. Ook Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Fem van Empel, Manon Bakker en Alice Maria Arzuffi vallen net buiten de sterren, maar kunnen in een goede dag meedoen voor het podium.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Denise Betsema

** Annemarie Worst, Inge van der Heijden

* Lucinda Brand, Aniek van Alphen, Sanne Cant

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd wordt gecoverd door Sporza. In Nederland kan u terecht op Eurosport Player.

Dit is de weersverwachting volgens Meteovista.be. Er wordt een prima herfstweertje verwacht in Zonhoven. Daarvoor hoeft u alvast niet te laten om naar de Kuil af te zakken