maandag 20 november 2023 om 19:34

Michael Vanthourenhout en Fleur Moors in Belgische selectie voor Wereldbeker Dublin

De Belgische wielerbond (Belgian Cycling) heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Dublin van aankomende zondag. Bondscoach Sven Vanthourenhout rekent komend weekend in Ierland op 29 renners. ‘Opvallende’ namen in de selectie zijn die van Michael Vanthourenhout en Fleur Moors.

Vanthourenhout kampt momenteel met maagproblemen en moest afgelopen weekend passen voor de Superprestige Merksplas en de Wereldbeker Troyes. De Europees kampioen is wel gewoon opgenomen in de selectie voor de wereldbekermanche in het Ierse Dublin. Ook wereldbekerleider Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck en Gerben Kuypers zijn van de partij.

Bij de eliteheren zijn de meeste toppers dus aanwezig, maar bij de elitevrouwen ontbreken de namen van Sanne Cant, Laura Verdonschot en Alicia Franck. Marion Norbert-Riberolle zal wel afreizen naar Dublin, net als Fleur Moors. De 18-jarige renster kwam begin oktober ten val op training en lag sindsdien in de lappenmand, maar is nu weer fit. Ze gaf vorige week al aan dat ze haar rentree zal maken in Dublin.

De Wereldbeker Dublin wordt dus op zondag 26 november verreden en is de vijfde manche in de Wereldbeker 2023-2024. In de hoofdstad van Ierland zijn er ook weer wedstrijden voor de beloften en junioren.

Belgische selectie voor Wereldbeker Dublin (26 november)

Elitevrouwen

Julie Brouwers

Fleur Moors

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Xaydée Van Sinaey

Elitemannen

Jens Adams

Eli Iserbyt

Gerben Kuypers

Witse Meeussen

Thibau Nys

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Joran Wyseure

Beloften mannen

Aaron Dockx

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Victor Van de Putte

Emiel Verstrynge

Junioren mannen

Senn Bossaerts

Naud De Clercq

Mathias De Keersmaeker

Fabian Maes

Arthur Van Den Boer

Mats Vanden Eynde