Michael Valgren: “Ik denk dat ik heel goed bij EF pas”

Michael Valgren denkt dat hij heeft goed binnen de selectie van EF Pro Cycling past. De 28-jarige Deen kijkt uit naar zijn nieuwe ploeg. “Van buitenaf lijkt EF een super leuke ploeg en ik kan niet wachten om er onderdeel van uit te maken”, zegt hij.

In oktober wist WielerFlits al te melden dat de Deen de overstap maakte van NTT Pro Cycling, de Zuid-Afrikaanse ploeg die in problemen verkeert. Bij EF komt Valgren de nodige bekenden tegen. “Ik heb gesproken met Matti Breschel en Magnus Cort, twee landgenoten. Ze hebben allebei gezegd dat het een geweldig team is. Ik denk dat ik heel goed bij EF pas”, legt Valgren uit.

“Mijn kracht als renner is mijn uithoudingsvermogen”, vertelt hij. “Ik ben ook in staat om een wedstrijd redelijk goed te lezen. Dat is een goede combinatie denk ik, zeker in eendagskoersen. Hoe langer een wedstrijd, hoe beter ik word en de andere renners kan inschatten.”

Grote motor

Ploegbaas Jonathan Vaughters is zeer blij met de komst van Valgren. “Hij heeft een grote motor en is een talentvolle renner. In de klassiekers is hij exceptioneel en hij kan erg waardevol zijn voor de ploeg in rittenkoersen. Ik ben benieuwd om te zien wat hij verder nog gaat toevoegen aan het team. Michael geeft ons een extra optie in de kasseiklassiekers”, aldus de manager.

Valgren is oud-winnaar van onder andere de Amstel Gold Race (2018) en Omloop Het Nieuwsblad (2018). Eerder kwam hij ook uit voor Tinkoff en Astana.