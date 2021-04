Eerste renner gediskwalificeerd voor weggooien afval buiten afvalzone

Sinds 1 april gelden er nieuwe regels in het wielrennen. Zo is de zogeheten supertuck in de ban gedaan, maar ook het weggooien van afval buiten een officiële afvalzone is strafbaar. Kyle Murphy heeft de twijfelachtige primeur het eerste slachtoffer te zijn van deze laatste regel. Hij werd gisteren in de GP Indurain namelijk uit koers gehaald nadat hij een gelletje liet vallen.

De straf die staat op het weggooien van afval buiten de ‘litter zones’ is zwaar. De geldboete kan variëren tussen de 200 en 1.000 Zwitserse Frank. Ook kan de renner of ploeg 15 UCI-punten ontnomen worden en kan de renner in eendagswedstrijden gediskwalificeerd worden. In meerdaagse etappekoersen krijgt een renner bij de eerste overtreding een tijdstraf van dertig seconden, bij de tweede overtreding een tijdstraf van twee minuten en bij een derde overtreding kan uiteindelijk diskwalificatie of uitsluiting volgen.

Uitsluiting was precies wat Murphy overkwam. Als we zijn Rally-ploeggenoot Keegan Swirbul mogen geloven, had Murphy brute pech. Op Twitter schrijft hij: “Hij liet per ongeluk een gelletje uit zijn achterzak vallen toen hij in de staart van het peloton reed”, laat Swirbul weten. “De commissaris had het gezien. RIP.”