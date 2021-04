Vergaerde en Federov uit Ronde van Vlaanderen na akkefietje

Otto Vergaerde en Yevgeniy Fedorov zijn door de wedstrijd jury in de Ronde van Vlaanderen uit koers gehaald nadat ze het in de openingsfase met elkaar aan de stok hadden.

Het incident gebeurde op 240 kilometer van de finish, na het vertrek van de vroege vlucht. Op de beelden is te zien hoe Fedorov (Astana-Premier Tech) even in zijn remmen knijpt. Hierna deelt Vergaerde (Alpecin-Fenix) een schouderduw uit. Reden genoeg voor de wedstrijdjury om beide renners uit te sturen.

Bij Sporza gaf Vergaerde zelf tekst en uitleg.”Fedorov wilde nog naar de vroege vlucht, maar hij sloeg zijn remmen dicht. Ik kwam bijna ten val en heb gereageerd. Het is zeer jammer om de ploeg zo in de steek te laten, want ik was aangeduid om op kop te rijden. Ik kan niet veel zeggen. De jury zal waarschijnlijk een voorbeeld willen stellen. Het is zuur.”

Steve Bauer, ploegleider van Fedorov, kwam ook snel met een quote: “We hebben dezelfde beelden als iedereen gezien en hebben nog geen kans gehad om met Fedorov te praten. Pas na de finish zullen we hem kunnen spreken en pas dan zullen we horen wat er precies gebeurd is. Voor nu ligt de focus op de renners die nog in koers zitten”, aldus de Canadees over de diskwalificatie van zijn renner.

#RVVmen Fedorov and Vergaerde have to stop racing. And this is the reason for their disqualification. #RVV21 pic.twitter.com/LOlr5KWZ4S — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021