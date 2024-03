Youri IJnsen • dinsdag 12 maart 2024 om 20:30 dinsdag 12 maart 2024 om 20:30

Michael Gogl: “Ik wil niets afdoen aan Peter Sagan, maar Mathieu van der Poel is wel een andere kopman”

Ride Dit voorjaar gaat Alpecin-Deceuninck op jacht naar hetzelfde succes als in 2023. Toen won Mathieu van der Poel twee monumenten voor het Belgische WorldTeam, werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen en eindigde Jasper Philipsen bovendien als tweede in Parijs-Roubaix. Dat kunnen ze niet alleen. Voor RIDE Magazine spraken we uitgebreid met de adjudanten van MVDP, op zoek naar het geheim achter hun succesformule. In het kader van dit grote verhaal, brengen we deze week online een miniserie. Dit is deel 1 in een serie van vier: Michael Gogl.

De 30-jarige Oostenrijker is in 2024 begonnen aan zijn derde seizoen bij de Belgische formatie van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft. Hij kent Van der Poel al een paar jaar en weet intussen hoe de wereldkampioen in elkaar steekt. “Natuurlijk is Mathieu een superspeciale renner, maar dat merk je niet. Het is niet dat je het gevoel hebt dat je rondrijdt met een superster. We maken plezier aan tafel, waarbij hij met ons grapt én wij ook hém in de zeik nemen. Ik wil niets afdoen aan Peter Sagan met wie ik eerder samen reed, maar Mathieu is wel een andere kopman.”

Voor Gogl was vooral Mathieu’s zege in Parijs-Roubaix speciaal. “In 2022 brak ik tijdens de kasseienrit in de Tour de France vele botten”, legt hij uit. “Bij de start zagen we al aan Mathieu: ‘F*ck, he means business’. We voelden allemaal dat het onze dag ging zijn. Om na die ellende van een paar maanden eerder daar onderdeel van te zijn… Het was een van mijn beste dagen op de fiets ooit! Ik cijfer me graag voor hem weg. Mathieu laat het er makkelijk uitzien, maar voor 98% van het peloton is het onmogelijk om zo te presteren zoals hij doet, week in, week uit. Natuurlijk ben ik blij met eigen kansen. Maar ik besef ook dat ik niet zo’n winning machine ben.”

Sterker dan Visma | Lease a Bike?

Met twee monumentale zeges was Alpecin-Deceuninck vorig jaar dé ploeg van het voorjaar, ondanks dat Visma | Lease a Bike vijf WorldTour-klassiekers won. Op papier is het Nederlandse team veel sterker, maar Gogl probeert uit te leggen waarom dat misschien wel net andersom ligt. “Het grote verschil is dat wij bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen volledig in dienst staan van Mathieu. Visma | Lease a Bike heeft in de breedte meer kaarten om mee te spelen. Maar die schaduwkopmannen kijken misschien net een keertje naar links of rechts op een beslissend moment, omdat ze zélf nog aan de zege denken. Onze kracht is dat we allemaal voor één rijden.”



“Ik moet ook zeggen dat ik daarvan geniet”, gaat de Oostenrijker verder. “Als je een renner in je ploeg hebt zoals Mathieu of Jasper Philipsen die instaat is om grote wedstrijden te winnen, dan is het gemakkelijker om kalm te blijven en niet te panikeren. De anderen van ons rondom hen, hebben veel routine en ervaring. Er zijn met andere woorden maar heel weinig zaken waarvan wij nog in paniek raken. Dat moet overigens niet arrogant klinken, want zo bedoel ik het niet. Maar met alle geslepen jongens die wij hebben, is het makkelijker omgaan met moeilijke momenten.”